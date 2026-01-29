INAMEH reporta condiciones meteorológicas estables se prevén en la mayor parte del país

Este jueves a primeras horas de la mañana, prevalecen condiciones meteorológicas estables en gran parte del país, con cielo parcialmente nublado; sin embargo, no se descartan áreas con nubosidad, productoras de lluvias o lloviznas dispersas en zonas la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, partes de Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, oeste de Apure/Barinas, Portuguesa, Andes y sur del Zulia.

De acuerdo con el boletín de las autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), a partir del mediodía, se estima un incremento de la cobertura nubosa con precipitaciones de intensidad variable en zonas de Delta Amacuro, la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Andes y Zulia; asimismo, no se descartan algunas lloviznas en Centro Norte Costero.

En Miranda, Distrito Capital y La Guaira se prevé cielo mayormente con nubosidad fragmentada, al alternar con zonas poco nubladas; durante la mayor parte del día; asimismo no se descartan lluvias dispersas en horas de la madrugada y al final de la tarde.

La temperatura mínima rondará los 15°C y la máxima en 25°C. El viento será de componente noreste a una velocidad promedio de dos a cinco Km/h.