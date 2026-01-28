Bomberos imparten talleres instructivos de primeros auxilios en centros educativos

28 de enero de 2026.- Como parte de las actividades que realiza la Dirección General Nacional de Bomberos (DGNB), este martes, impartieron talleres instructivos y recreativos sobre los primeros auxilios "Jugando también se aprende" en el municipio Baruta del estado Miranda, Prensa Mpprijp.

Esta actividad tuvo lugar en el centro educativo Colegio C.E.I.N. Don Rómulo Betancourt, donde atendieron a 15 niños de educación inicial, a quienes se les indicó la importancia de los primeros auxilios y cómo reaccionar en una situación de emergencia.

Además, los funcionarios y funcionarias de la estación bomberil de La Trinidad explicaron cómo actuar ante un accidente, mantener la calma y pedir ayuda correctamente.

Estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno Bolivariano de proteger al pueblo venezolano ante situaciones de riesgo, mediante la implementación de estrategias para la respuesta rápida de las comunidades y el actuar de los órganos de seguridad ciudadana.