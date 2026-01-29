Donald Trump dice que informó a Delcy Rodriguez y ordenó reapertura del espacio aereo de Venezuela

Dijo el jueves que ordenó al Secretario de Transporte Sean Duffy y a los líderes militares que lo hagan durante el día.

WASHINGTON 29 de enero de 2026 — El presidente Donald Trump anunció el jueves que informó a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, que abrirá todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela y que los estadounidenses pronto podrán visitarlo, informó Prensa Asociada.

Trump indicó que instruyó a su secretario de Transporte, Sean Duffy, y a los líderes militares estadounidenses para que tomen medidas para abrir el espacio aéreo a los viajes antes del final del día.

"Los ciudadanos estadounidenses podrán viajar a Venezuela muy pronto y estarán seguros allí", declaró el presidente republicano.

El gobierno venezolano no hizo comentarios de inmediato.

Mientras el Departamento de Estado seguía advirtiendo a los estadounidenses que no viajaran a Venezuela, al menos una aerolínea estadounidense anunció su intención de reanudar pronto los vuelos directos entre ambos países.

American Airlines fue la última aerolínea estadounidense que volaba a Venezuela cuando, en 2019, suspendió los vuelos entre Miami y la capital, Caracas, así como la ciudad petrolera de Maracaibo. La aerolínea anunció el jueves que compartiría más detalles sobre el regreso de sus servicios en los próximos meses, mientras trabaja con las autoridades federales en las evaluaciones de seguridad y los permisos necesarios.

"Contamos con más de 30 años de experiencia conectando a los venezolanos con Estados Unidos y estamos listos para renovar esa increíble relación", declaró Nat Pieper, director comercial de American Airlines, en un comunicado. "Al reanudar el servicio a Venezuela, American Airlines ofrecerá a los clientes la oportunidad de reunirse con sus familias y generar nuevos negocios y comercio con Estados Unidos".