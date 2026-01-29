Congresista Joaquin Castro visita al niño ecuatoriano detenido en inmigración Texas y dice que está deprimido y letárgico

Un inmigrante de 5 años detenido está deprimido y letárgico, dice un congresista de Texas al exigir la liberación del niño.

29 de enero de 2026. El niño de 5 años, que junto con su padre fue detenido la semana pasada por agentes de inmigración de la entrada de su casa en un suburbio de Minneapolis, se muestra deprimido y letárgico en el centro de detención del sur de Texas donde se encuentran, según declaró un congresista preocupado por el estado mental de Liam Conejo Ramos, informó CNN.

"Acabo de visitar a Liam y a su padre en el centro de detención de Dilley", publicó el miércoles el representante demócrata Joaquín Castro en una publicación en X. "Exigí su liberación y le dije cuánto lo ama su familia, su escuela y nuestro país, y cuánto rezamos por él".

Un juez federal bloqueó cualquier deportación inmediata de Liam y su padre, Adrian Alexander Conejo Arias, después de que este presentara una demanda.

Desde que Liam llegó al Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en Dilley —lugar de tensas manifestaciones recientes de detenidos y manifestantes en sus puertas—, el niño ha dormido mucho y no ha comido bien, dijo Castro, citando a Conejo Arias.

La imagen de Liam con un gorro de conejo azul y una mochila de Spider-Man, mientras un agente federal enmascarado lo seguía, ha circulado ampliamente, provocando la indignación de quienes critican la ofensiva migratoria nacional de la administración Trump y cómo ha atrapado incluso a niños muy pequeños.

"Su padre dijo que no ha sido él mismo", dijo Castro en un video de Instagram después de la visita, señalando que Liam estaba dormido durante la misma. "Me preocupa su estado mental".