Activista irrumpe en exposición de Rubio para denunciar agresión de EE. UU. contra Venezuela

Las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado generaron rechazo y protesta pública, luego de que un manifestante interrumpió la sesión para denunciar la injerencia de Washington en los asuntos internos de Venezuela y las groseras violaciones al derecho internacional en que incurrió la Administración Trump al agredir la nación suramericana y secuestrar a su jefe de Estado constitucional, Nicolás Maduro.

Desde la tribuna de espectadores, un activista alzó una pancarta y gritó “manos fuera de Venezuela y de Cuba”, mientras Rubio iniciaba su exposición sobre la política exterior de la Administración de Donald Trump hacia el país suramericano.

Agentes de seguridad retiraron al manifestante por la fuerza, mientras el presidente del Comité, el senador republicano Jim Risch, advirtió de forma intimidatoria: “Ya sabes lo que toca, directo a la cárcel y un año vetado en este comité”.

Rubio reiteró el discurso oficial de Washington

Durante su intervención, Rubio reiteró el discurso oficial de Washington sobre una supuesta Venezuela “democrática, próspera y amigable”, aunque no descartó el uso de la fuerza si el Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez no coopera plenamente con los intereses estadounidenses.

El jefe de la diplomacia estadounidense fue interrogado por legisladores acerca de la agresión que culminó con la captura y arresto del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, así como sobre los costos políticos y financieros de ese acto hostil, cuyos bombardeos asesinaron a más de cien personas y dejaron cuantiosos daños materiales.

Varios senadores demócratas criticaron que la Casa Blanca no informara previamente al Congreso sobre la intervención militar contra territorio venezolano y cuestionaron que la Administración Trump destine recursos millonarios a la guerra mientras persisten problemas económicos internos.

Política hacia Venezuela responde más a intereses geopolíticos

Algunos legisladores señalaron que la política hacia Venezuela responde más a intereses geopolíticos y estratégicos que a una preocupación real por la población venezolana, que hace frente a más de mil medidas restrictivas unilaterales de Washington.

La protesta registrada durante la audiencia refleja el creciente malestar social ante las políticas intervencionistas de Washington en América Latina, particularmente contra Venezuela y Cuba, países que han sido objeto de bloqueos económicos y presiones diplomáticas durante décadas.

El incidente ocurrió en un contexto de tensión regional, marcado por la reciente agresión militar a Venezuela y por el debate internacional sobre el respeto a la soberanía y el derecho internacional.

Analistas advierten que las declaraciones de Rubio forman parte de una estrategia más amplia de reposicionamiento de Estados Unidos en América Latina, orientada a recuperar influencia política, energética y militar en el hemisferio occidental.

Mientras tanto, sectores sociales y movimientos de solidaridad continúan exigiendo el cese de las políticas coercitivas unilaterales y el respeto a la autodeterminación de los pueblos, reseña Telesur.