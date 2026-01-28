Gobierno fortalece la salud cardiovascular en Bolívar con plan de colocación de marcapasos

A través del 1x10 del Buen Gobierno, pacientes de los municipios Angostura del Orinoco y Piar recibieron atención especializada gratuita, en el Complejo Hospitalario Universitario Ruiz y Páez

28 de enero de 2026.-En una respuesta contundente a las solicitudes del pueblo, el Instituto de Salud Pública del estado Bolívar continúa con el Plan Quirúrgico Nacional en el Complejo Hospitalario Universitario Ruiz y Páez, donde pacientes de los municipios Angostura del Orinoco y Piar fueron beneficiados con la colocación de marcapasos de última generación, Prensa Gobernación de Bolívar.

La actividad contó con la participación de un equipo multidisciplinario del Sistema Público Nacional de Salud en el área de cardiología y atención integral, que tuvo como objetivo brindar una atención precisa a quienes padecen dificultades en su sistema cardíaco.

Los pacientes captados mediante el 1×10 del Buen Gobierno del presidente Nicolás Maduro, recibieron implantes de marcapasos definitivos unicameral, bicameral y recambio de generador bicameral.

De esta manera; la gobernadora de la entidad, Yulisbeth García, continúa brindando repuesta inmediata a los pacientes de la tercera edad, en unión con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez; y la ministra del Poder Popular para la Salud, Nuramy Gutiérrez.

En este sentido, la autoridad única de Salud y presidente del ISP Bolívar, doctor Eidilio Pernalete, detalló que esta jornada quirúrgica de alta especialización es parte de la agenda de acción que lidera la Gobernadora para aumentar la protección de la población en el territorio.

"Seguimos brindando respuestas oportunas a las solicitudes de nuestro pueblo. Gracias a la articulación institucional, estos pacientes cuentan con una nueva oportunidad de vida, demostrando que la salud en Bolívar es una prioridad absoluta para la gobernadora Yulisbeth García", afirmó la autoridad de Salud.