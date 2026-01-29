El ICE detiene a Armando Fernández Larios exmilitar chileno prófugo por crímenes de lesa humanidad en época de Pinochet

Fernández Larios fue un agente torturador y asesino durante los tiempos de Pinochet Credito: Agencias

El nombre de Armando Fernández Larios fue incluido en el portal "Arrested: Worst of the Worst" (Arrestado: lo peor de lo peor) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), una plataforma que desglosa, por países, detenciones destacadas realizadas por el ICE. Imagen tomada de https://www.dhs.gov/

Un ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la criminal policía política del dictador chileno Augusto Pinochet, fue arrestado en Estados Unidos por efectivos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El nombre de Armando Fernández Larios, un ex capitán del Ejército de Chile, fue incluido en el portal "Arrested: Worst of the Worst" (Arrestado: lo peor de lo peor) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), una plataforma que desglosa, por países, detenciones

destacadas realizadas por el ICE.

Ahí figuran también los nombres de otros 41 chilenos, señalados como presuntos autores de delitos comunes.

Fernández Larios es un prófugo de la justicia chilena. Participó en la organización y encubrimiento del atentado con bomba que en septiembre de 1976, en Washington D.C., causó la muerte al excanciller socialista chileno Orlando Letelier y de la ciudadana estadunidense Ronni Moffitt.

Materialmente, el ataque fue ejecutado por el estadunidense Michel Towley, también agente de la DINA, con la ayuda de cinco cubanos anticastristas que instalaron el explosivo bajo el piso del automóvil de Letelier, detonándolo cuando transitaban por la capital.

Se estima que Fernández Larios se fugó desde Chile a Estados Unidos en 1980, donde acordó con fiscales federales, a cambio de información acerca del crimen, declararse culpable por encubrimiento y cumplir una pena de prisión de 7 años de prisión, pero como colaborador fue dejado en libertad tras 5 meses en una cárcel federal.

El exmilitar tiene causas pendientes en Chile y su arresto en Miami causó aquí expectación ante una probable expulsión.

Según los archivos de las organizaciones de familiares de víctimas de la dictadura, tuvo participación en la "Caravana de la Muerte", una "comitiva militar que recorrió Chile a comienzos de la dictadura ejecutando al menos a 93 personas. El grupo viajó por órdenes de Augusto Pinochet torturando y fusilando a trabajadores mineros y agrícolas, profesores, funcionarios públicos, estudiantes, dirigentes y otras personas, con y sin participación política. Algunas de estas víctimas aún se encuentran desaparecidas. Su recorrido y acciones dan cuenta de una masacre organizada a nivel nacional, sistemática y concertada para sembrar el terror en el país, especialmente de quienes se oponían al régimen. Ha sido objeto de múltiples investigaciones y juicios desde la recuperación de la democracia", dice el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

La justicia chilena ha solicitado activamente la extradición de Fernández Larios desde Estados Unidos por diversas causas, que de ocurrir lo sometería a juicio por delitos relacionados con violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura.

Entre las principales, el homicidio calificado de Ronni Moffitt, por el cual la extradición fue solicitada en 2016 a Estados Unidos, junto al también exagente Townley.

Caravana de la Muerte, homicidios en la ciudad de la Serena, en octubre de 1973.

Caso Pisagua: secuestro agravado y homicidio calificado del dirigente socialista Manuel Sanhueza, tras ser sacado desde el campamento de prisioneros de Pisagua en 1974.