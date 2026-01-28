Amazon.com está recortando 16.000 puestos de trabajo corporativos en todo el mundo para eliminar la burocracia

Con el objetivo de eliminar capas de burocracia y aumentar la propiedad, convirtiéndose en la última empresa en despedir a sus gerentes en los últimos años.

28 de enero de 2026.- La empresa tecnológica ofrecerá a sus empleados estadounidenses 90 días para buscar un nuevo puesto internamente, así como indemnización por despido y otras medidas de apoyo para la transición, según declaró el miércoles Beth Galetti, vicepresidenta sénior de experiencia de personal y tecnología de Amazon, en una entrada de blog, informó Bloomberg.

"Hemos estado trabajando para fortalecer nuestra organización reduciendo capas, aumentando la propiedad y eliminando la burocracia", afirmó Galetti. Añadió que "no es nuestro plan" anunciar recortes de personal generalizados cada pocos meses y que la empresa seguirá "haciendo ajustes según corresponda".

Empresas de todos los sectores han estado recortando capas de gestión con el objetivo de ser más eficientes y productivas. El año pasado, Microsoft Corp. despidió a miles de trabajadores con el objetivo de reducir la gestión; Nissan Group of North America recortó el 20 % de sus puestos de alta dirección; Amtrak también se enfocó en aproximadamente el 20% de su propia alta dirección.

Justo cuando Amazon anunciaba sus propios despidos, el gigante de las máquinas para fabricar chips, ASML Holding NV, anunció la eliminación de 1700 puestos, principalmente en puestos gerenciales.

Las reducciones elevan los recortes de empleo anunciados por Amazon a 30.000 en tres meses, tras una primera ola en octubre. El director ejecutivo, Andy Jassy, ​​ha reiterado su determinación de reducir los niveles de gestión que comenzaron a preocupar a los ejecutivos tras la oleada de contrataciones durante la pandemia. El año pasado, también advirtió a los empleados que la IA reduciría la plantilla a medida que Amazon automatiza más sus operaciones.

Si bien la compañía empleaba a aproximadamente 1,57 millones de personas al 30 de septiembre, la mayoría trabaja en almacenes. La plantilla corporativa está compuesta por unas 350.000 personas, lo que significa que los últimos recortes representan aproximadamente el 4,6 % de esa plantilla.