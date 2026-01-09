Principal
Secciones
Foro
Nosotros
Colabora
Publicidad
Actualidad
Anti-imperialismo
Anti-corrupción
Ciencia y tecnología
Cívico Militar
Cultura
DDHH / contra la Impunidad
Deportes
Desarrollo Endógeno
Pachamama
Economía
Educación
Energía y Petróleo
Ideología
Internacionales
Lucha Campesina
Medios
Medios Alternativos
Misiones
Oposición
Poder Popular
Regionales
Trabajadores
Venezuela en el Exterior
Principal
/
Actualidad
Trump y su banda
CARICATURA: Murderers (Asesinos)
Por:
Jduquette
|
Viernes, 09/01/2026 01:26 PM
|
Versión para imprimir
Trump y su banda de asesinos
Credito: Agencias
CARACAS 09-01-2026/
Esta nota ha sido leída aproximadamente
374
veces.
Recomienda esta nota en las redes sociales:
Noticias Recientes:
Ministerio de Educación confirma inicio de clases el 12 de enero
Lo que está en juego es el orden global, la multiporalidad emergente y el riesgo de una escalada sistémica
(VIDEO) John Mearsheimer lo advierte: lo de Venezuela no fue demostración de fuerza, fue desesperación
Hasta en la India protestan: Terrorismo de estado de EEUU contra Venezuela y rechazo al secuestro de Nicolás Maduro
Delegación de EEUU arribó a Venezuela para evaluar relaciones
Bolivia: bloqueos en todo el país, crece la movilización contra el «gasolinazo» de Paz
Clamor internacional: Evalúan llevar a juicio a Donald Trump por incursiones militares y expolio de activos venezolanos.
Caso Secuestro del presidente Maduro y de su esposa Cilia Flores
Efecto Maduro: Filas y puestos de hasta 300 dólares para presenciar el proceso que inició este lunes contra Maduro en NYC
Denuncian torturas contra niños palestinos presos en Israel
Ola de indignación en EEUU: El asesinato de Renee Good a manos del ICE desata protestas masivas
Trump informó que mantendrá despliegue militar en el Caribe
Filtran directriz de la BBC que prohíbe el uso del término "secuestrado" para el caso de Nicolás Maduro
Multitudinaria movilización respalda la democracia y la soberanía de Colombia contra las amenazas de Trump
Se convertirá en el «nuevo Mandela latinoamericano» si EEUU no lo liberan
Medvédev calificó de catástrofe universal el secuestro de Maduro
"La puerta la volaron con explosivos": El hijo de Maduro sobre el asalto de EE.UU. para secuestrar a su padre
Venezuela rechaza declaraciones de presidente uruguayo
EEUU podría perder su derecho a voto en la Asamblea General advierte la ONU
Inician reconstrucción de apartamentos en La Soublette
Parlamento de Türkiye condena secuestro del presidente Maduro por parte de EE. UU.
Venezuela agotará recursos jurídicos y diplomáticos para liberar al presidente Maduro
(VIDEO) El mensaje de Delcy Rodríguez al pueblo estadounidense
"No necesito el derecho internacional"
Para Trump EE.UU. podría gobernar Venezuela y extraer su petróleo durante años
(VIDEO) Trump afirma que la intervención de EEUU en Venezuela podría durar años: "Solo el tiempo lo dirá"
Conatel ordenó cierre de emisora radial Impacto 105.3 FM en Táchira, denuncia SNTP
Trump anuncia que recibirá a Machado la semana próxima
Gobierno de Petro anuncia que Delcy Rodríguez visitará Colombia
Trump retira a EEUU de 66 organizaciones internacionales, incluidas 31 entidades de ONU
(VIDEO) Delcy Rodríguez sobre el ataque de EEUU: "Aquí nadie se entregó, aquí hubo combate"
Justicia, Encuentro y Perdón exige la liberación de "todos los presos políticos" tras anuncio de Jorge Rodríguez
Abogada de Rocío San Miguel confirma la excarcelación de la activista: "Está bien"
Que se fijen bien los que están pensando firmar un convenio con quien tiene esas apetencias
(VIDEO) Le preguntaron a Trump: ¿qué se va a hacer con el petróleo venezolano incautado?
Marea Socialista se pronuncia ante la ofensiva intervencionista y colonialista del imperialismo yanki y la imposición de un gobierno tutelado en Venezuela
La Casa Blanca asegura que liberación de presos políticos en Venezuela es por "influencia" de Trump
En Nueva York, Maduro afirmó: “Soy el presidente de Venezuela, soy un prisionero de guerra, soy inocente”.
(VIDEO) Maduro contra el azufre. Por Juan Carlos Monedero
(VIDEO) Enrique Márquez salió del SEBIN este 8 de enero, justo después de cumplirse un año de detención
La divisa en el BCV superó los 325 Bs.
Cotización del Dólar en Venezuela este jueves 08 de enero 2026
Estados Unidos
El Senado avanza en una medida para restringir la facultad de Donald Trump de usar la fuerza militar en Venezuela
Ante situación en Venezuela
Presidenta Claudia Sheinbauma afirma que México no ha incrementado envíos de petróleo a Cuba
Ministra Leticia Gómez evalúa estrategias para operación comercial Moscú- Porlamar
Bolivia: Diálogo entre Gobierno y COB a cuarto intermedio mientras se «masifican» bloqueos
Cuba: reanudan vuelos de retorno para colaboradores de la salud en Venezuela
Comparte en las redes sociales
Síguenos en Facebook y Twitter
Síguenos en Twitter
Notas relacionadas
Otras noticias sobre el tema
Caricaturas y Humor en Aporrea.org
CARICATURA: Yes peace No war
CARICATURA: Trump-Mitómano
CARICATURA: Mentiroso, mentiroso
CARICATURA: Colonia virus
CARICATURA: Trump-Calígula
Pulse aquí para leer ver todas las noticias y artículos sobre Caricaturas y Humor en Aporrea.org
Hasta en la India protestan: Terrorismo de estado de EEUU contra Venezuela y rechazo al secuestro de Nicolás Maduro
Clamor internacional: Evalúan llevar a juicio a Donald Trump por incursiones militares y expolio de activos venezolanos.
Caso Secuestro del presidente Maduro y de su esposa Cilia Flores
Efecto Maduro: Filas y puestos de hasta 300 dólares para presenciar el proceso que inició este lunes contra Maduro en NYC
Ola de indignación en EEUU: El asesinato de Renee Good a manos del ICE desata protestas masivas
Filtran directriz de la BBC que prohíbe el uso del término "secuestrado" para el caso de Nicolás Maduro
Revise noticias similares en la sección:
Por los Derechos Humanos contra la Impunidad
Lo que está en juego es el orden global, la multiporalidad emergente y el riesgo de una escalada sistémica
(VIDEO) John Mearsheimer lo advierte: lo de Venezuela no fue demostración de fuerza, fue desesperación
Delegación de EEUU arribó a Venezuela para evaluar relaciones
Inician reconstrucción de apartamentos en La Soublette
Venezuela agotará recursos jurídicos y diplomáticos para liberar al presidente Maduro
Que se fijen bien los que están pensando firmar un convenio con quien tiene esas apetencias
(VIDEO) Le preguntaron a Trump: ¿qué se va a hacer con el petróleo venezolano incautado?
Revise noticias similares en la sección:
Actualidad