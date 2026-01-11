CARICATURA: El peso de las ramas o el peso de la historia

Por: | | Versión para imprimir

El peso de las armas o el peso de la historia

El peso de las armas o el peso de la historia

Credito: Manino

CARACAS/

Esta nota ha sido leída aproximadamente 211 veces.

Noticias Recientes:

Comparte en las redes sociales

Síguenos en Facebook y Twitter

Notas relacionadas

Otras noticias sobre el tema Caricaturas y Humor en Aporrea.org


Pulse aquí para leer ver todas las noticias y artículos sobre Caricaturas y Humor en Aporrea.org

Revise noticias similares en la sección:
Actualidad