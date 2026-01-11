Principal
Secciones
Foro
Nosotros
Colabora
Publicidad
Actualidad
Anti-imperialismo
Anti-corrupción
Ciencia y tecnología
Cívico Militar
Cultura
DDHH / contra la Impunidad
Deportes
Desarrollo Endógeno
Pachamama
Economía
Educación
Energía y Petróleo
Ideología
Internacionales
Lucha Campesina
Medios
Medios Alternativos
Misiones
Oposición
Poder Popular
Regionales
Trabajadores
Venezuela en el Exterior
Principal
/
Actualidad
CARICATURA: El que sé mete con Venezuela se seca...!
Por:
Los destrazos por Marquitos
|
Domingo, 11/01/2026 11:16 AM
|
Versión para imprimir
El que sé mete con Venezuela se seca...!
Credito: Marquitos
CARACAS/
Esta nota ha sido leída aproximadamente
243
veces.
Recomienda esta nota en las redes sociales:
Noticias Recientes:
Protesta frente a la Embajada de Estados Unidos en Chile contra la agresión imperialista en Venezuela
Nicaragua anuncia liberación de decenas de presos políticos, ante presión de Estados Unidos
Venezuela recibe 40 toneladas de insumos médicos desde Brasil: se garantizará el 100% del tratamiento a pacientes renales
Trump firma orden para "proteger" los ingresos petroleros de Venezuela en cuentas estadounidenses
Movimiento Mujeres en Política exige la liberación de 105 mujeres presas políticas en Venezuela
Médicos cubanos que prestaban servicios en Venezuela inician regreso a Cuba con vuelos progresivos
Quiénes son los dirigentes presos en Venezuela tras las presidenciales de 2024
Venezuela rechaza alerta de seguridad de EEUU y ratifica "absoluta calma" en el país
Brasil abandonará custodia de la Embajada argentina en Venezuela, según fuentes oficiales
EEUU ordena a sus ciudadanos abandonar Venezuela ante la presencia de supuestos colectivos armados
Gaceta extraordinaria nº 6.953 sábado 03 de enero 2026
Recordando a Chávez
(VIDEO) Algunas reflexiones sobre lo que puede pasar cuando se acabe el petróleo
¿Por qué Vladimir Putin guardó silencio cuando Donald Trump lo cuestionó en ataque a Venezuela?
Dijeron no al plan de Trump para Venezuela
(VIDEO) El riesgo no es Venezuela el riesgo es Trump, señalaron CEOs de las petroleras en la Casa Blanca
Mientras Trump promete a las petroleras "seguridad total" en Venezuela un ejecutivo dice el país es "ininvertible" hoy
Venezuela vuelve al trabajo
(VIDEO) Presidenta Encargada Delcy Rodríguez en despliegue de Obratón 2026
"Minnesota: Crimen de la activista Renee Good a manos de ICE, enciende las alarmas por una posible guerra civil"
(VIDEOS REDES) Lo que muchos opinan: John McNamara y la "Diplomacia de Liquidación". El Interventor de Guante Blanco en Caracas
El enviado de Trump John McNamara llega para abrir "proceso exploratorio" en medio de la transición liderada por Delcy Rodríguez
Colombia: Entrevista a Iván Cepeda, candidato a la presidencia: «Trump no es un lunático, tiene una estrategia neofascista»
Análisis: ¿Por qué colapsó el sistema de defensa aérea más denso de América Latina durante la invasión de EEUU a Venezuela?
¡Gloria y Honor!
La resistencia heroica de los 32 guardias cubanos frente a la invasión y bombardeos de EEUU en Caracas
Según anunció la presidenta encargada:
Delcy Rodríguez suma apoyos de Brasil, Colombia y España ante la crisis
Groenlandia: "No queremos ser estadounidenses"
Costo del pasaporte a enero del 2026: montos en dólares y bolívares
(VIDEO) Protestas en Irán rondan las dos semanas mientras las autoridades endurecen la represión
Uruguay dice que no reconoce a Delcy Rodríguez "como tampoco lo hizo" con Maduro
Libérenlos ya. Siguen en prisión los presos postelectorales de los sectores populares, denuncian sus familiares
Pdvsa confirma primera operación conjunta con EEUU para el retorno del buque 'Minerva' tras zarpe ilegal
EEUU reduce despliegue militar en el Caribe y mueve buques al norte de Cuba, según The New York Times
Félix Plasencia y Orlando Maniglia viajan a Washington en representación del gobierno de Delcy Rodríguez
(VIDEO) Delcy Rodríguez dice que busca reabrir la embajada de EEUU para "denunciar" ataque del 3 de enero
La divisa en el BCV superó los 330 Bs.
Cotización del Dólar en Venezuela este viernes 09 de enero 2026
y no lo verás en las películas
El ataque a Caracas reveló que el secreto mejor guardado de Estados Unidos y no es un dron: se llama DAP
Donald Trump dice que seria un honor recibir el Nobel que le ofreció Maria Machado....pero el Instituto dice.....
Agente fronterizo de Estados Unidos dispara y hiere a dos personas en Portland que, según el DHS, son de la pandilla "El tren de Aragua"
Dentro de la frenética carrera mundial por encontrar una ruta de escape para el presidente Nicolás Maduro
Comerciante de Polymarket apostó $32,537 en la plataforma por la captura del presidente Nicolás Maduro
Estados Unidos
Donald Trump presiona a ejecutivos petroleros para que inviertan en Venezuela, Taladren, taladren...Pero...
Exigen cese de acusaciones contra Nicolás Maduro
Movimientos sociales de Mérida se concentraron en defensa de la soberanía nacional
Comparte en las redes sociales
Síguenos en Facebook y Twitter
Síguenos en Twitter
Notas relacionadas
Otras noticias sobre el tema
Caricaturas y Humor en Aporrea.org
CARICATURA: El peso de las ramas o el peso de la historia
Trump y su banda
CARICATURA: Murderers (Asesinos)
CARICATURA: Yes peace No war
CARICATURA: Trump-Mitómano
CARICATURA: Mentiroso, mentiroso
Pulse aquí para leer ver todas las noticias y artículos sobre Caricaturas y Humor en Aporrea.org
CARICATURA: El peso de las ramas o el peso de la historia
Venezuela recibe 40 toneladas de insumos médicos desde Brasil: se garantizará el 100% del tratamiento a pacientes renales
Médicos cubanos que prestaban servicios en Venezuela inician regreso a Cuba con vuelos progresivos
Gaceta extraordinaria nº 6.953 sábado 03 de enero 2026
Recordando a Chávez
(VIDEO) Algunas reflexiones sobre lo que puede pasar cuando se acabe el petróleo
Revise noticias similares en la sección:
Actualidad