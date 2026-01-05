Gaceta Oficial 43.284 viernes 26 de diciembre 2025

Gaceta Oficial 43284, viernes 26 de diciembre de 2025.

Official Gazette 43284 Friday, December 26, 2025.

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ

Resolución que otorga a la sociedad mercantil DRACO PROTECTION GROUP, C.A., la Renovación de la Autorización para que continúe prestando los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada sin armamento, previsto en el numeral 1 del artículo 3 del Reglamento de los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada, en el Distrito Capital y estado Miranda.

Resolución que otorga a la sociedad mercantil DRACO PROTECTION GROUP, C.A., la Renovación de la Autorización para que continúe prestando los Servicios Privados de Protección de Personas y sus Bienes con armamento, previsto en el numeral 5 del artículo 3 del Reglamento de los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada, en el Distrito Capital y estado Miranda.

Resolución que otorga a la sociedad mercantil DRACO PROTECTION GROUP, C.A., la Renovación de la Autorización para que continúe prestando los Servicios de Transporte y Custodia de Personas y Bienes sin armamento, previsto en el numeral 4 del artículo 3 del Reglamento de los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada, en el Distrito Capital y estado Miranda.

Resolución que otorga a la sociedad mercantil PROTEX SEGURIDAD 2013, C.A., la Renovación de la Autorización para que continúe prestando los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada sin armamento, previstos en el numeral 1 del artículo 3 del Reglamento de los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada, en el estado Anzoátegui.

Resolución que otorga a la sociedad mercantil SIPRECAM, C.A., la Renovación de la Autorización para que continúe prestando los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada sin armamento, previstos en el numeral 1 del artículo 3 del Reglamento de los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada sin armamento, en el estado Carabobo.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

Resolución que establece el procedimiento para la convalidación de títulos, diplomas y certificaciones de estudios realizados por los Miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en el exterior, simplificando este trámite.

MINISTERIO DEL POPULAR PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CENVIH

Providencia que designa a William Javier González Ospino, como Responsable Patrimonial de Bienes Públicos, de la Fundación Centro Nacional de Investigación y Certificación en Vivienda, Hábitat y Desarrollo Urbano (CENVIH).

MINISTERIO DEL POPULAR PARA LA SALUD

Resolución que designa a Angly Miley Vargas Villasmil, como Directora (E) de la Clínica Popular PRADERA BAJA, adscrito a la Dirección Estadal de Salud del estado Zulia.

Resolución que designa a Luz Mely Caldera Morales, como Autoridad Única de Salud (E) del estado Zulia.

Resolución que designa a Mayra Oviedo de Méndez, como Presidenta (E) de la Fundación Centro Nacional de Genética Médica Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Salud.

Resolución que designa a Yerlybeth Dayana Contreras Rojas, como Presidenta (E) de la Empresa Laboratorios Miranda C.A. (LABMIRCA), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Salud, quien a su vez será la Presidenta de la Junta Directiva de la mencionada Empresa.

Resolución que designa a Daniels José Domínguez Alfin, como Presidente (E) de la Fundación Venezolana de Donaciones y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células (FUNDAVENE), adscrito a este Órgano Ministerial.

MINISTERIO DEL POPULAR PARA EL TRANSPORTE

Exhorto Oficial que establece la tarifa del pasaje urbano en sesenta Bolívares (Bs. 60,00). De igual manera, en el caso de los sistemas de transporte como Metros, Ferrocarril, Corporación Metrobús Venezuela, y las Operadoras de Transporte Públicos operadas por el Estado el pasaje se fija en sesenta Bolívares (Bs. 60,00).

Resolución que establece la Tarifa Máxima Oficial para las Rutas Suburbanas a Nivel Nacional, a ser cobradas por los prestadores del servicio público de transporte terrestre de pasajeras y pasajeros, respectivamente, con la finalidad de concretar y equilibrar tanto a los transportistas como a los usuarios del servicio, como en ella se indican.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL DEPORTE

IND

Providencia que revoca la Autorización del funcionamiento de los Registros Auxiliares del Registro Nacional del Deporte, Actividad Física y Educación Física en los estados, y la consecuente delegación de facultades para declarar la procedencia o no del reconocimiento de las autoridades y la inscripción de las Asociaciones Deportivas Estadales.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Resolución que designa a Gisselle Alexandra Pérez Torres, como Defensora Adjunta, adscrita a la Defensoría Delegada en el estado Anzoátegui - Sub Sede El Tigre.

Resolución que designa a José Rafael Rodríguez Rodríguez, como Defensor Delegado Municipal en el municipio Libertador del estado Carabobo, adscrito a la Defensoría Delegada del estado Carabobo.

Resolución que designa a Yurika Arilenis Cermeño de Ermerida, como Defensora Adjunta, adscrita a la Defensoría Delegada del estado Bolívar - Sub Sede Puerto Ordaz.

Resolución que designa a Gilmer Jesús Laya, como Defensor Delegado Especial Indígena, adscrito a la Defensoría Delegada del estado Apure - Sub Sede San Fernando de Apure.