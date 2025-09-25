Trump dice que no permitirá que Israel se anexe Cisjordania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el jueves que no permitirá que Israel se anexe el territorio palestino de Cisjordania.

"Ya ha sido suficiente", manifestó Trump —aparentemente en referencia a Israel— a periodistas en el Despacho Oval mientras firmaba órdenes ejecutivas no relacionadas con la política hacia Oriente Medio. "Es hora de detenerse ya", añadió.

Trump ha alardeado durante mucho tiempo de su estrecha relación con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pero el mandatario estadounidense ha enfrentado presión de gobernantes árabes, quienes han expresado públicamente preocupaciones por las acciones militares israelís para anexarse más territorio.

A diferencia de Gaza, donde Israel combate contra Hamás, Cisjordania está gobernada por la Autoridad Palestina.

Diez países, incluidos Gran Bretaña, Francia, Canadá y Australia, reconocieron esta semana el Estado de Palestina, con la esperanza de revivir el proceso de paz, una medida que Estados Unidos e Israel rechazan. Alemania, uno de los aliados más cercanos de Israel, no se ha unido a los llamados a un alto el fuego ni ha dado reconocimiento al Estado palestino, pero ha detenido algunas exportaciones militares.

Los países occidentales están indignados por la ofensiva militar israelí en Gaza, y varios han reconocido el Estado palestino.

La Unión Europea está sopesando aranceles y sanciones. La perspectiva de boicots deportivos y culturales está creciendo, y los turistas israelíes no son bien recibidos en algunos países.