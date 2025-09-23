El Gobierno español aprueba el "embargo total" de armas a Israel

El clamor mundial es el fin de comercio de armamento con el estado genocida de Israel Credito: Agencias

El Gobierno español aprobó este martes el "embargo total" de armas a Israel, como parte de un paquete de medidas anunciado por el presidente Pedro Sánchez para detener al genocidio en Gaza.

El decreto prohíbe todas las exportaciones e importaciones a y desde Israel "de todo el material de defensa y productos o tecnologías de doble uso", estos últimos que pueden usarse tanto para fines civiles como militares, señaló el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una rueda de prensa tras un consejo de ministros.

La disposición también denegará "la solicitud de tránsito para los combustibles de aeronave con posible uso militar en Israel", así como prohíbe las importaciones de productos procedentes de asentamientos israelíes en territorios palestinos ocupados, incluida su publicidad, agregó.

El decreto "supone un paso más, pero un paso contundente y además pionero a nivel internacional, en cuanto a la consolidación legal del embargo total de armas a Israel", dijo Cuerpo.

El gobierno ha señalado que este decreto busca consolidar "jurídicamente" el embargo sobre las ventas y compras de armas a Israel, aplicado de facto desde octubre del año 2023.

El decreto entrará en vigor de inmediato, pero aún debe ser refrendado en una fecha posterior por el Parlamento, donde Sánchez no tiene mayoría y ha tenido dificultades para aprobar leyes en los últimos tiempos.

Sánchez anunció el embargo de armas a principios de este mes como parte de un paquete de medidas destinadas a detener "el genocidio en Gaza".

El dirigente socialista se ha convertido en una de las voces europeas más críticas contra, Benjamin Netanyahu, y con los ataques lanzados contra la Franja de Gaza que lleva 65 mil palestinos muertos.

"Creo que estamos presenciando uno de los eventos más oscuros y terribles del siglo XXI desarrollarse justo ante nuestros ojos", dijo el lunes en un evento en la Universidad de Columbia en Nueva York, en referencia al genocidio en Gaza.

"Y simplemente, la comunidad internacional no puede permanecer callada ni paralizada", añadió.