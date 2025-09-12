Marco Rubio viaja a Israel para tratar la guerra contra Gaza y rechazar reconocimiento de Palestina

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viajará este sábado a Israel para abordar la guerra de Gaza y expresar su rechazo al reconocimiento del Estado palestino que varios países preparan para la próxima Asamblea General de la ONU, anunció este viernes su oficina.

El jefe de la diplomacia estadounidense se trasladará posteriormente al Reino Unido para acompañar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su visita de Estado, y regresará a Washington el jueves 18 de septiembre.

La visita a Israel se produce a pesar del descontento de la Administración de Trump por el ataque israelí contra la delegación de Hamás que se encontraba en Catar, un gran aliado de Estados Unidos, para negociar un alto el fuego en la guerra de Gaza.

"En Israel, transmitirá las prioridades de Estados Unidos en el conflicto entre Israel y Hamás, así como cuestiones más amplias relacionadas con la seguridad en Oriente Medio, reafirmando el compromiso de Estados Unidos con la seguridad israelí", detalló el Departamento de Estado.

Rubio enfatizará también objetivos que comparte con Israel como "garantizar que Hamás nunca vuelva a gobernar Gaza y lograr el regreso de todos los rehenes". En ese sentyido, prevé reunirse con familiares de rehenes durante su visita.

El secretario de Estado se verá con líderes israelíes para analizar la operación 'Carros de Gedeón II', como Israel ha bautizado a la nueva fase de su ofensiva sobre el enclave palestino, iniciada el pasado agosto, con la que busca ocupar la ciudad de Gaza.

También expresará el rechazo de EE.UU. a "acciones antiisraelíes, como el reconocimiento unilateral de un Estado palestino", un paso que, según Washington, "premiaría a los terroristas de Hamás", y su oposición al proceso de la Corte Penal Internacional contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Países como Francia, el Reino Unido o Canadá evalúan la posibilidad de reconocer el Estado palestino independiente durante la Asamblea General de la ONU que se celebrará a finales de septiembre en Nueva York, un gesto rechazado por Estados Unidos.

La Administración de Trump denegó las visas para el presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, y cerca de 80 funcionarios para impedir que puedan participar en la Asamblea General.

En el Reino Unido, Rubio se encontrará con su homóloga británica, Yvette Cooper, con quien abordará la cooperación bilateral para poner fin a la guerra en Ucrania, evitar que Irán adquiera un arma nuclear, lograr un alto el fuego en Gaza y competir con China en el ámbito internacional, agregó la nota del Departamento de Estado.