(VIDEO) Trump se ha llevado un bofetón tremendo de China con Boeing, comentó Eduardo Itastorza

Sábado, 19 de julio de 2025. IRASTORZA: "Trump se ha llevado un bofetón tremendo de China con Boeing"Juan Antonio de Castro, doctor en economía y ex funcionario de Naciones Unidas, señala que Pekín está construyendo una especie de "contra coalición", una red de alianzas económicas que actúe como contrapeso a la estrategia impulsada por Washington. A su juicio, es importante entender que Estados Unidos ya ha declarado una "guerra" a China, no militar, sino comercial, y lo ha hecho sin reservas.Vuk Jankovic, politólogo internacional, pide cautela a la hora de interpretar la tensión entre Estados Unidos y China como una “guerra comercial” en sentido estricto. Según su análisis, Donald Trump no busca tanto un enfrentamiento, sino más bien generar un entorno económico que le permita recuperar la producción manufacturera para el mercado interno estadounidense, compuesto por 300 millones de habitantes.Eduardo Irastorza, profesor OBS Business School, sostiene que China ha optado por afrontar el conflicto con Estados Unidos en el terreno comercial, en lugar del militar. Sin embargo, plantea una reflexión crítica sobre la viabilidad y coherencia de las promesas de Donald Trump.