Sábado, 19 de julio de 2025. China y Rusia tienen una amistad inalterable que Europa y Trump no podrán romper, mencionó Aníbal Gonzalez.Aníbal González, experto en geopolítica, ofrece una visión crítica y detallada sobre la prolongación del conflicto, destacando que “Putin no dará un paso atrás en los territorios del Donbas” y que la guerra se mantiene por intereses de Estados Unidos, mientras critica la falta de soberanía real de Europa, subordinada a la política norteamericana. Además, subraya la alianza inquebrantable entre China y Rusia, afirmando que “China y Rusia tienen una amistad inalterable que Europa y Trump no podrán romper”, y advierte sobre los errores estratégicos de Occidente al intentar aislar a Rusia.Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica, aporta un enfoque sobre las fracturas internas dentro de la OTAN y la Unión Europea, señalando las contradicciones presupuestarias y la imposibilidad práctica de mantener el gasto militar exigido por Estados Unidos, lo que genera tensiones entre los países miembros y cuestiona la unidad europea. Explica que muchos países europeos no están dispuestos o no pueden financiar la guerra, y que la política de armamento se convierte en un negocio que principalmente beneficia a la industria militar estadounidense.Dr. Carlos Teissier, profesor del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), introduce la perspectiva respecto a las tensiones internas en Estados Unidos, especialmente a través de las críticas de Donald Trump hacia la Reserva Federal y su presidente Powell, vinculando estas disputas con la política económica y su impacto geopolítico. Resalta cómo estas dinámicas internas influyen en la gestión internacional y en la postura estadounidense frente al conflicto europeo.