(VIDEO) ) ¿Quién va a Estambul?

Miércoles, 14 de mayo de 2025.- En un ambiente cargado de cierta tensión e incertidumbre se va tejiendo la cumbre convocada para mañana jueves 15, en Estambul, por Vladimir Putin el pasado sábado diez.Claves del día: Trump y Putin se lo piensan, Europa prepara toda la artillería y la gran rotaciónLa gran pregunta es quién va a Estambul a la mesa de negociación para abordar las conversaciones de paz para Ucrania. El presidente de Ucrania, Zelensky irá seguro, la duda es si su homólogo ruso, Putin también asistirá. El líder ruso ha afirmado que irá a Estambul si va el presidente estadounidense Donald Trump.La clave es entender cual es la razón que llevaría a Donald Trump a intervenir y asistir a la cumbre de Estambul, convocada por Putin, para avanzar en el acuerdo de paz para Ucrania. Y en Rusia, el punto clave que podría hacer ir a Putin son las garantías de seguridad sobre su figura. La otra gran duda qué temas se abordarán en las conversaciones de paz, aunque se sabe que se hablará de la cesión de territorios, la salida al mar de Ucrania y la central nuclear de Zaporiyia.Zelensky, volvía a hablar ayer sobre la necesidad de hablar del alto el fuego: "El resultado es lo principal. El primero de los resultados es sin duda el alto al fuego incondicional. Solo puede garantizar una persona ese alto al fuego y esa persona es Putin". En este entorno, la duda que surge es si Trump, quien podría desbloquear a Putin, irá a Turquía. Quien sí que irá es Marco Rubio, así lo confirmaba Trump en la jornada de ayer.Europa empieza a plantear que son inmediatas las sanciones. Comienza a hablar de que va a haber un decimo séptimo paquete de sanciones. Europa se va a lanzar en la Cumbre de Turquía para lanzar pecho, las sanciones serán sobre la energía. El camino a la paz vemos que Europa empieza a plantear que las sanciones van a ser casi imposibles de poner. Macron apunta a nuevas sanciones a Rusia "en los próximos días" si no hay un alto al fuego. Estados Unidos apunta que Trump podría acudir a la reunión en Turquía si Putin también se presenta. Zelensky, a su vez, viajará a Turquía para presionar a Putin: "Si no viene es que no desea acabar con la guerra". Merz reitera que se impondrán sanciones a Rusia si no hay avances. También vemos que Rusia afirma que sigue "preparando" la reunión del jueves sin aclarar el nivel de su delegación.Kaja Kallas apuntaba: "No creo que a Rusia le interese la paz porque todavía siguen bombardeando Ucrania. Si estuvieran interesados en la paz podría detenerse la guerra ahora mismo. Han pasado casi más de dos meses desde que Ucrania acordó un alto el fuego incondicional, pero solo hemos visto que Rusia está jugando y es porque está tratando de encontrar tiempo. Rusia tiene la esperanza de que el tiempo esté de su lado".A su vez, también hablaba de meter más presión: "Hemos estado hablando qué vamos a hacer y por supuesto esperamos que EEUU vea de qué se trata esta lucha. EEUU está apoyando a Ucrania y por supuesto que nosotros queremos llegar a un acuerdo de paz y queremos la paz más que nadie. Nadie quiere más la paz que los propios ucranianos, pero para llegar allí hay que presionar a Rusia". En este entorno, Putin respondía insultando.