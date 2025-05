(VIDEO) El gran choque India-Pakistán, la amenaza oculta para Trump y la pelea de China

Miércoles, 07 de mayo de 2025.- Tensión total y caos geopolítica tras el ataque militar de India contra Pakistán. El ejército pakistaní habría derribado cinco aviones indios en represalias a los ataques, pero India afirmó que no había alcanzando objetivos civiles. La tensión crece en Asia.El petróleo arriba y el oro cae junto a la plata. No hay tensión en la fotografía del mercado alrededor del caos geopolítico entre India y Pakistán.Wall Street Journal ha recogido que India lanzaba ataques militares, ataques que intensifican la confrontación con armas nucleares. El presidente de EEUU, Donald Trump, ha hablado al respecto, mencionando que "se esperaba algo así por conflictos pasados".Y la gran clave del día: comienza el cónclave para elegir al nuevo papa tras el fallecimiento del Papa Francisco. El nombre que más resalta es el cardenal Luis Antonio Tagle, aunque también Paroli. A la espera de ver si hay fumata blanca y sale el elegido.En la tensión y choque EEUU-China, Financial Times detalla que el viejo orden económico global está muerto. China debe pensar su postura mientras EEUU se aleja de su papel de equilibrista como último recurso, recogía Martín Wolf en un artículo de opinión. Este viejo orden económico global muerto va un poco en línea con el viejo orden geopolítico mundial, también muerto.Trump dijo que el Día de la Victoria lo celebraría el 8 de mayo, un día antes del día real, el 9 de mayo, en conmemoración de la Victoria de Rusia. Hacia un mundo en bloques con Europa sola y Rusia celebrando el final rodeada de líderes; y EEUU celebrándolo un día antes. El presidente estadounidense no se reunirá con su homólogo ruso, Putin, y chino, Xi Jinping.El "Muro de Maduración" marca la necesidad de refinanciación de 7 trillones de dólares estadounidenses. Lo primero que nos dijo Trump es que no habría problemas de déficit presupuestarios. Todo indica que el déficit presupuestarios alcancen los 1,9 billones de dólares presupuestarios. A partir de ahí hay que ver los diferentes análisis. Y es que, el muro de deuda madurada, junto con el déficit presupuestario anual, estaría marcando un movimiento de tensión que llevaría al bono americano al 6%.Si se genera una guerra comercial, poniendo enfrente a China y otros holders de la deuda que conforman el 35% de toda la deuda, que está en posesión de extranjeros, y si ellos se retiran de la deuda estadounidense. Estaría poniendo a EEUU bajo una tensión, con una presión del 5% en el bono americano a 5 años. El elemento clave, así, para la deuda, estaría en el bono americano. La guerra comercial la tiene que tirar para atrás Trump porque necesita a extranjeros que compren deuda. Y, si se llega al 6%, pondría en jaque a todo el mercado global.Scott Bessentt hablaba sobre las negociaciones que está haciendo EEUU. Y, en este entorno, el mercado está esperando a su negociación con China, las palabras del Secretario del Tesoro de EEUU, eran las siguientes: "Actualmente estamos negociando con 17 o 18 socios comerciales clave; todavía no nos hemos involucrado con China. Puedo ver una reducción sustancial de los aranceles sobre los productos estadounidenses. Muchos socios comerciales se han acercado a nosotros con muy buenas ofertas. Estamos en proceso de renegociación".