Arriban a Maiquetia 183 nuevos compatriotas desde Honduras

2 de mayo de 2025.-Cerca de las 04:07 de la tarde de este viernes, un total de 183 nuevos venezolanos pisaron suelo patrio en el vuelo número 18 proveniente de Honduras, que aterrizó en el aeropuerto internacional Simón Bolívar en Maiquetía, estado La Guaira, Informó una nota de Prensa Mpprijp redacción Luigi Jesús Ramírez.

"Son 153 hombres y 26 mujeres, en total 183 venezolanos; llegaron en este vuelo. Entendemos que esa es la respuesta arrogante del imperialismo ante el reclamo contundente de cientos y miles de personas que exigen el regreso de Maykelis y de cientos de niños", destacó el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Cap. Diosdado Cabello.

En este sentido, condenó esta acción orquestada por el imperialismo norteamericano, "quien, en su arrogancia de secuestrar niños y niñas, sigue separando familias. Exigimos desde Venezuela el regreso, no solo de los niños y niñas, sino de todos los venezolanos y venezolanas que están siendo secuestrados y perseguidos en Estados Unidos".

El también Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz exhortó al gobierno de los Estados Unidos a cumplir con los protocolos previamente establecidos "con respecto a las listas. Ojalá vinieran todos los que envían. Un ejemplo de esta realidad es que en el vuelo de esta mañana dijeron que eran 213 y al final solo llegaron aquí a Venezuela 174. Es un desorden total y absoluto que tiene el gobierno de Estados Unidos. En este tema, ellos no tienen cifras oficiales. No manejan nombres, no manejan absolutamente nada", sentenció.

"Nosotros no nos vamos a detener. El presidente Nicolás Maduro ha sido muy enfático: no nos vamos a detener en este tema y buscaremos a los venezolanos estén donde estén y traerlos de vuelta a su patria", resaltó Cabello Rondón.