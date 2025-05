Juez federal designado por Trump rechaza el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros en las deportaciones de venezolanos

El fallo marcó la primera vez que un juez se pronunció sobre los méritos de la invocación por parte de Trump de la autoridad en tiempos de guerra otorgada en 1798.

WASHINGTON 1ero de mayo de 2025— Un juez federal designado por el presidente Donald Trump rechazó el jueves la invocación por parte de la administración Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a venezolanos que, según alega, pertenecen a la organización criminal Tren de Aragua, informó Noticias de NBC.com.

El juez federal de distrito Fernando Rodríguez Jr., del Distrito Sur de Texas, escribió en un dictamen que no cuestiona la autoridad del poder ejecutivo para ordenar la detención y expulsión de extranjeros que participan en actividades delictivas, y señaló que la administración puede seguir basándose en la Ley de Inmigración y Nacionalidad para dichos procedimientos.

Sin embargo, Rodríguez, quien fue nominado durante el primer mandato de Trump, escribió que la cuestión central de la demanda era si Trump podía usar la Ley de Enemigos Extranjeros para detener y expulsar a venezolanos que pertenecían al Tren de Aragua, y argumentó que "la historia demuestra claramente que la invocación por parte del presidente de la Ley de Enemigos Extranjeros mediante la Proclamación excede el alcance de la ley y es contraria al sentido común de sus términos".

La Corte Suprema suspendió las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros en un momento en que autobuses con venezolanos se dirigían a un aeropuerto desde un centro de detención en el Distrito Norte de Texas. Algunos de los pasajeros del autobús afirmaron que les informaron que su destino era una prisión en El Salvador, mientras que a otros les dijeron que se dirigían a Venezuela, según la esposa de uno de los detenidos y dos abogados que representan a otros detenidos en el centro.

Until Trump invoked it this year, the Alien Enemies Act was only invoked during the War of 1812, World War I and World War II. Trump, in a proclamation on March 15, declared that Tren de Aragua was a designated terrorist organization that was "perpetuating, attempting, and threatening an invasion or predatory incursion against the territory of the United States."

Rodriguez wrote in his 36-page opinion that the Trump administration’s use of "invasion" does not match the historical use of the term, which has typically been used in connection with military endeavors or warfare. The court found that an "invasion" or "predatory incursion" must be "an organized, armed force entering the United States to engage in conduct destructive of property and human life in a specific geographical area" but that "need not be a precursor to actual war."