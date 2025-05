Desarticulan grupos estructurados por elaborar y vender medicinas sin permisología

Decomiso de presuntas medicinas naturales

1 de mayo de 2025.- Esta semana se dieron a conocer las incidencias delictivas en materia de salud pública, las cuales, de manera estratégica y preventiva, han sido contrarrestadas por los órganos de seguridad ciudadana, quienes han desarticulado grupos estructurados dedicados a la elaboración y venta de productos y medicinas sin control sanitario. La secretaria general del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), C/G Mercy Bracho, conversó con expertos sobre la importancia de adquirir e ingerir medicamentos previamente autorizados por los órganos competentes.



Con relación a las incidencias registradas en esta materia, la C/G Flor Cordero, jefe de esta división, detalló que “entre algunas incidencias, hemos observado la negligencia médica (…) el intrusismo, que se refiere a las personas que, sin poseer ningún aval sanitario, realizan procedimientos médicos de manera ilegal, lo cual deja graves consecuencias y, en algunos casos, la muerte”.



De igual manera, agregó la detención de personas por “la alteración de fórmulas médicas de manera inescrupulosa para la elaboración de productos y medicinas; asimismo, el comercio ilegal de medicinas que no cumplen con ningún tipo de registro y que no poseen permisología ni control sanitario”, indicó.



Sin embargo, ante la comisión de estas acciones, la jefe de la división resaltó que este órgano detectivesco, ha llevado a cabo a través de un proceso de investigación exhaustiva, la desarticulación de grupos estructurados y la aprehensión de personas dedicadas a este delito que atentan contra la salud pública.



“Actualmente, esta división de Delitos Contra la Salud Pública cuenta con un personal altamente capacitado, que, a través de una amplia estructura organizativa, realiza inspecciones y abordajes preventivos en las comunidades del territorio, al concienciar a la población sobre este hecho delictivo”, señaló.

Cultura de la prevención



Por otra parte, el comisario Edgard Méndez, adscrito a esta división, invitó a la población a mantener una cultura preventiva, que permita descubrir y mantenerse alerta ante el consumo de este tipo de medicamentos y sustancias no autorizadas.



“Es necesario hacer una revisión crucial y exhaustiva de los empaques de los medicamentos, que no contengan errores ortográficos o que carezcan de información, falta de números de lotes, de permisología y de fecha de vencimiento; de igual forma, que no presenten inconsistencias en cuanto a la forma, el tamaño, el color y la contextura, siempre comparando estos medicamentos con los originales”, detalló Méndez.



En este sentido, exhortó a la ciudadanía a evitar la compra de medicamentos de tipo natural o artesanal, entre los cuales destacan “expectorantes de berros naturales, de cebolla o cebolla morada para la tos, los cuales son preparados sin poseer ninguna revisión sanitaria previa, así como las cremas mentoladas, cuya composición química es a base de marihuana, hoja de coca y árnica (…) productos que se elaboran sin cumplir las medidas higiénicas necesarias”.