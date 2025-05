Estados Unidos: Compatriotas venezolanos detenidos en un centro de Texas deletrean SOS (Ayuda, Angustia) con sus cuerpos

Los hombres en Bluebonnet temen ser deportados a El Salvador bajo la ley de tiempos de guerra, a pesar de afirmar que no tienen vínculos con pandillas.



30 de abril de 2025.- Los detenidos en el centro de detención de inmigrantes Bluebonnet, en la pequeña ciudad de Anson, Texas, enviaron esta semana un mensaje al mundo exterior: SOS, informó Reuters/com - El Guardian.com.



Con un dron (Avión no tripulado) de Reuters volando cerca, 31 hombres formaron las letras en el patio de tierra de las instalaciones el lunes.



Diez días antes, decenas de detenidos venezolanos en el centro recibieron notificaciones de funcionarios de inmigración que alegaban ser miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua y estar sujetos a deportación bajo una ley de tiempos de guerra, según documentos mostrados a Reuters, videollamadas grabadas y procedimientos judiciales.



Las familias de siete detenidos entrevistados por Reuters afirmaron no ser pandilleros y que se negaron a firmar el documento.





Sin embargo, horas después, el 18 de abril, fueron subidos a un autobús con destino al cercano aeropuerto regional de Abilene, según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y familiares, antes de que el autobús diera la vuelta y fuera devuelto al centro de detención.



Esa noche, la Corte Suprema bloqueó temporalmente sus deportaciones. El Departamento de Seguridad Nacional se negó a hacer comentarios sobre la suspensión de las deportaciones.



Fue un alivio para el grupo de venezolanos detenidos en Bluebonnet, quienes aún enfrentan la posibilidad de ser enviados a Cecot, la infame prisión de máxima seguridad en El Salvador donde la administración Trump ha enviado al menos a 137 venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, si la Corte Suprema levanta el bloqueo.



El centro de Bluebonnet, ubicado a 322 km al oeste de Dallas, es administrado privadamente por la Corporación de Gestión y Capacitación bajo un contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Bautizado con el nombre de la flor estatal de Texas, ha albergado un promedio de 846 detenidos por día en el año fiscal 2025, según datos de detención de Ice.

Tras la denegación de acceso a las instalaciones de Bluebonnet por parte de ICE, Reuters sobrevoló el centro con una avioneta la semana pasada, así como con un dron en las inmediaciones el 28 de abril, para recopilar imágenes aéreas de los detenidos. Algunos de los detenidos fotografiados por Reuters vestían uniformes rojos que los identificaban como de alto riesgo.

Millán fue trasladado a Bluebonnet a mediados de abril desde el centro de detención Stewart en Lumpkin, Georgia, donde había permanecido recluido desde su arresto por agentes de inmigración en las afueras de Atlanta el 12 de marzo, según un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional. Reuters no pudo encontrar antecedentes penales de Millán, quien trabajaba en la construcción. El funcionario del DHS afirmó que Millán era miembro "documentado" del Tren de Aragua, pero no proporcionó pruebas.

El funcionario del DHS afirmó que ICE detuvo a Escalona en enero de 2025, tras ser arrestado por la policía local de Texas por evadir el arresto en un vehículo. Llegó a Bluebonnet después de ser devuelto del centro de detención de inmigrantes de Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo en febrero.