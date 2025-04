EEUU: Más de 300 visas de estudiantes revocadas mientras el gobierno amplía las razones de deportación

El camino de Kseniia Petrova desde un laboratorio de Harvard hasta una célula de inmigración comenzó con ranas.

10 de abril de 2025.-La ciudadana rusa, investigadora en la Facultad de Medicina de Harvard, no declaró los embriones de rana "no peligrosos" que llevaba consigo a su regreso a Estados Unidos desde Francia en febrero, según declaró su abogado. En lugar de imponerle una multa, le revocaron la visa de visitante de intercambio y la detuvieron.



Revocar la visa de Petrova fue "un castigo extremadamente desproporcionado a la situación", declaró su abogado, Greg Romanovsky, quien calificó el error en el formulario de aduanas de "inadvertido".



CNN no recibió respuesta del Departamento de Seguridad Nacional a una solicitud de comentarios, pero el departamento declaró a ABC News: "Los mensajes encontrados en el teléfono de Petrova revelaron que planeaba contrabandear los materiales sin declararlos".





Petrova se encuentra actualmente en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Luisiana, según registros de ICE, a la espera de una audiencia el 9 de junio que podría culminar con su regreso a Rusia. Su abogado afirma que enfrentaría un arresto inmediato por su anterior oposición abierta a la invasión rusa de Ucrania.



"Su detención no solo es innecesaria, sino injusta", declaró Romanovsky.



CNN ha revisado documentos judiciales, declaraciones de abogados y anuncios de docenas de universidades e instituciones de educación superior de todo el país y ha confirmado que más de 340 estudiantes, profesores e investigadores han visto revocadas sus visas este año.



El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró el mes pasado que el Departamento de Estado, bajo su dirección, revocó más de 300 visas, la mayoría de ellas de estudiantes.



Los primeros casos de alto perfil se centraron en personas acusadas de apoyar a organizaciones terroristas, como fue el caso del arresto de Mahmoud Khalil tras las protestas propalestinas en la Universidad de Columbia.



Ahora, un número cada vez mayor de amenazas de deportación de estudiantes implican la revocación de visas basándose en delitos relativamente menores, como delitos menores cometidos hace años, según los abogados de inmigración, o a veces sin ningún motivo.



