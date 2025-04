(VIDEO) El Partido no puede adueñarse de los Consejos Comunales, lo dijo Chávez

Lunes, 07 de mayo de 2025.- Ante la proximidad de un nuevo proceso eleccionario donde los Circuitos Comunales seleccionarán, a través del voto, los nuevos proyectos que propondrán las comunidades, de acuerdo al plan propuesto y desarrollado por la Presidencia de la República y ante algunas irregularidades observadas, como el intento de excesivo control que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), algunas seccionales, intentan ejercer sobre las mismas, republicamos las palabras del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, quien fue muy claro al advertir que:



El Partido no puede adueñarse, CUIDADO, de los Consejos Comunales...y le añadimos, de los Circuitos Comunales, tampoco.



No se dejen, dijo.



El partido no puede adueñarse, cuidado, de los Consejos Comunales, no, no verdad que no, no lo permitan ustedes.



El Consejo Comunal no puede ser un apéndice del partido, estaríamos matando, al bebé, ¿cuál es el bebe? los Consejos Comunales.



Estaríamos produciendo un aborto, ustedes no lo permitan, no lo permitan.



El partido ayuda, tiene que ayudar el partido impulsa, tiene que impulsar, el partido forma cuadros.



Los Consejos Comunales no pueden ser apéndices de las Alcaldías, no pueden ser, no deben ser.



No se dejen.



Los Consejos Comunales, las Comunas, no pueden ser apéndices de gobernaciones, ni de ministerios, ni del Ministerio de las Comunas, ni del presidente Chávez, ni de nadie.



Son del pueblo, son creación de las masas, son de ustedes.





