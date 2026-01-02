Mamdani promete mostrar que “la izquierda puede gobernar”

Zohran Mamdani, alcalde Nueva York Credito: Reuters

02-01-26.-El nuevo alcalde de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani, prometió este jueves (01.01.2026), durante su discurso de toma de posesión en una ceremonia ante miles de personas, una "nueva era" para la ciudad y servir tanto al millón de personas que votaron por él como a aquellos que no. Asimismo, dijo que la ciudad va a ser "un ejemplo para el mundo" y que va a mostrar que "la izquierda puede gobernar".



"Muchos estarán observando. Quieren saber si la izquierda puede gobernar. Quieren saber si los problemas que les aquejan pueden resolverse. Entonces, unidos, impulsados por nuestra determinación, haremos lo que los neoyorquinos hacen mejor que nadie: seremos un ejemplo para el mundo", aseguró el alcalde, de 34 años, tras el acto de juramento, en el que fue acompañado por el senador Bernie Sanders.



Ante un público de miles de personas reunidas en el frío a los pies del Ayuntamiento de Manhattan, el nuevo alcalde, procedente de la pequeña formación Socialistas Demócratas de Estados Unidos (DSA), aseguró que no renegaría de sus promesas de campaña, basadas en la lucha contra el alto costo de la vida. "Puede que no siempre logremos nuestros objetivos, pero jamás se nos podrá reprochar haber carecido de coraje", afirmó.



No es "comunista" ni "radical"



"Sé que algunos ven esta administración con desconfianza o desdén, o ven la política permanentemente rota, y aunque solo la acción cambia las ideas, les prometo esto: si usted es neoyorquino, yo soy su alcalde", afirmó Mamdani, que es el primer edil musulmán que tiene la ciudad. En su discurso hizo alusión a la diversidad social que caracteriza a Nueva York.



"Me han dicho que esta es la ocasión para reajustar las expectativas, que debería usar esta oportunidad para alentar a la gente de Nueva York a pedir poco y esperar aún menos. Yo no haré eso", sentenció, abogando por "la calidez del colectivismo" frente a la "frialdad del individualismo agreste". A lo largo de unos veinte minutos, apeló a los neoyorquinos a través de sus experiencias creciendo y viviendo en la ciudad.



Sanders, por su parte, reivindicó que el nuevo alcalde no es "comunista" y "radical", como lo tildan sus oponentes, puesto que promete cosas "que países de todo el mundo han hecho durante años", como vivienda asequible, cuidado infantil y autobuses gratuitos.



*DW con información de EFE, AFP

La fuente original de este documento es:

DW (https://www.dw.com/es/mamdani-promete-mostrar-que-la-izquierda-puede-gobernar/a-75362669)