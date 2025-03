Vance: Groenlandia estaría mejor "bajo el paraguas de seguridad de Estados Unidos que bajo el de Dinamarca"

Base militar de EEUU en Groenlandia a donde llegó Vance como Pedro por su casa‚ a pesar de no ser querido entró‚ lo que ellos no hacen en su país Credito: Agencias

El vicepresidente de EE.UU., J. D. Vance, presentó este viernes el caso destacado hasta la fecha para el control estadounidense de Groenlandia durante una controvertida visita a la isla semiautónoma, que sus residentes habían resistido y cuyos líderes dijeron que no era bienvenida.

"Queremos tener buenas relaciones con todos", dijo Vance durante una visita a una instalación militar estadounidense muy por encima del Círculo Polar Ártico. "Pero parte de tener buenas relaciones es mostrar tu fuerza cuando es necesario".

Fue el mensaje más claro hasta ahora para los groenlandeses que han estado observando con ansiedad mientras el presidente Donald Trump promete adquirir su tierra "de una forma u otra". Vance, quien decidió realizar el viaje hace apenas unos días, afirmó que Dinamarca descuidó su territorio y que Estados Unidos ya no podía ignorar los supuestos designios rusos y chinos en la isla.

"Nuestro mensaje para Dinamarca es muy simple", dijo Vance. "No han hecho un buen trabajo con la gente de Groenlandia".

Afirmó repetidamente que la isla era vulnerable y que Estados Unidos no tenía "otra opción" que aumentar su presencia allí.

Groenlandia estaría mejor "bajo el paraguas de seguridad de Estados Unidos que bajo el paraguas de seguridad de Dinamarca", dijo, afirmando que era la "política de Estados Unidos" ver cambios en el liderazgo danés de la isla.

Aun así, reconoció que el futuro de la isla debería depender de sus residentes.

"Sí, el pueblo de Groenlandia va a tener autodeterminación. Esperamos que elijan asociarse con EE.UU. porque somos la única nación en la tierra que respetará su soberanía y respetará su seguridad, porque su seguridad es en gran medida nuestra seguridad", dijo.

La visita de Vance fue un viaje muy diferente al que los funcionarios de la Casa Blanca habían planeado originalmente para su esposa, la segunda dama Usha Vance.

En lugar de ver una carrera de trineos tirados por perros como había planeado originalmente, los Vance visitaron el puesto de avanzada de la Fuerza Espacial de EE.UU. en Pituffik, en la costa noroeste de Groenlandia, a 1.000 millas (1.609 kilómetros) de la capital, Nuuk. A kilómetros de distancia de cualquier centro de población civil, fueron recibidos por tropas entusiastas en el clima bajo cero.

"¡Hace un frío de mi**da aquí!", exclamó Vance al llegar.

¿Por qué el vicepresidente decidió unirse al viaje?

Lo que la Casa Blanca caracterizó inicialmente como una visita de la segunda dama para aprender más sobre la cultura de la isla, que el presidente Donald Trump habla abiertamente de anexionar, rápidamente se convirtió en polémica, el líder del territorio semiautónomo danés Múte Egede la describió como "altamente agresiva".

Mientras J. D. Vance veía crecer la indignación por el viaje de su esposa, decidió unirse a ella, dijo un alto funcionario de la Casa Blanca a CNN el jueves.

"Fue una combinación de un poco de conmoción por parte de los líderes daneses combinada con el deseo de Vance de ir por un tiempo", dijo el funcionario.

"Decidí que no quería que se divirtiera sola, así que voy a acompañarla", dijo Vance en un video en el que anunciaba su participación a principios de esta semana.

La decisión de última hora de Vance eleva el nivel de la visita de la delegación estadounidense: el vicepresidente se convierte en el funcionario estadounidense de mayor rango que visita Groenlandia y, al hacerlo, viaja más al norte de lo que ningún alto dirigente estadounidense haya ido nunca en visita oficial, según el funcionario de la Casa Blanca.

Pero el viaje acortado también tiene un cariz más abiertamente militarista y mantiene a los visitantes estadounidenses alejados de las protestas previstas.

El primer viaje al extranjero de Vance, a conferencias en París y Alemania, fue notable por su retórica dura sobre Europa, un punto de vista reforzado por sus mensajes revelados esta semana en un chat privado de Signal sobre la acción militar en Yemen. Su mensaje en este segundo viaje al extranjero tuvo un tono similar.

La visita a la base militar estadounidense evitó cualquier incidente potencialmente embarazoso entre los Vance y miembros del público o funcionarios del Gobierno, muchos de los cuales hablaron abiertamente en contra de los planes originales de Usha Vance.

Se habían planeado protestas en Nuuk, la capital, donde vive aproximadamente un tercio de los groenlandeses, y en Sisimiut, la segunda ciudad más grande de Groenlandia, donde se celebra una carrera de trineos tirados por perros.

"Las conversaciones de Trump sobre la anexión y la visita de los Vance han unido a los groenlandeses en un acto de desafío y la población se unió para protestar", dijo Dwayne Ryan Menezes, director del grupo de expertos con sede en Reino Unido Polar Research and Policy Initiative, a CNN en un correo electrónico.

"Los Vance se dieron cuenta claramente de que si visitaban Nuuk o Sisimiut, la estrategia sería aún más contraproducente de lo que ha sido: sería un desastre de relaciones públicas, ya que todas las imágenes probablemente mostrarían a manifestantes con pancartas del tipo que vimos a principios de este mes ("Yankee Go Home" y "Make America Go Away"), y expondría al electorado estadounidense la desinformación con la que fueron alimentados sobre el entusiasmo con el que los groenlandeses deseaban que Groenlandia se uniera a Estados Unidos", dijo.

El funcionario de la Casa Blanca rebatió esa afirmación, diciendo a CNN: "Los cambios de itinerario no tuvieron nada que ver con posibles protestas".

El funcionario argumentó que los planes originales de Usha Vance fueron desechados porque su itinerario no era compatible con la agenda de su marido.

Su visita a Nuuk, por ejemplo, quedó descartada porque Groenlandia aún está formando su Gobierno tras las recientes elecciones y no cuenta con los funcionarios necesarios para recibirle, dijo el funcionario de la Casa Blanca. Mientras tanto, la carrera de trineos tirados por perros se celebraba en una zona remota de Groenlandia, e instalar todo el dispositivo de seguridad de la vicepresidenta no era posible con solo unos días de antelación, añadieron.

Una visita ‘alejada de cualquier groenlandés’

Pocas horas antes de la llegada de los Vance, se anunció este viernes un nuevo Gobierno de coalición con los cuatro principales partidos de Groenlandia, excluyendo a un partido firmemente a favor de la independencia que expresó interés en trabajar con Estados Unidos.

El líder del partido Demokraatit, Jens-Frederik Nielsen, será el próximo primer ministro y ha instado a la unidad frente a la presión de Estados Unidos.

"El acuerdo de coalición no podría haber llegado en mejor momento, ya que señalará a los Vance la unidad forjada en desafío a la retórica agresiva de Trump y su visita inoportuna", dijo Menezes en un comunicado este viernes.

La visita a la base espacial era menos probable que pusiera a los Vance cerca de groenlandeses que pudieran estar expresando esas opiniones.

Ulrik Pram Gad, investigador senior en el Instituto Danés de Estudios Internacionales, dijo que la visita de Vance a la Base Espacial Pituffik "desde una perspectiva groenlandesa, es mucho menos agresiva, porque es un lugar donde los groenlandeses están acostumbrados a los funcionarios estadounidenses. Está lejos de cualquier groenlandés, básicamente".

Usha Vance se ha mantenido en gran medida al margen de la contienda política desde que su marido asumió el cargo, reuniendo un pequeño equipo de personal, adaptando a sus tres hijos a la vida en el Observatorio Naval y asentándose en el cargo público, para el que tendrá su propia plataforma y responsabilidades.

Al parecer, su visita original a Groenlandia para la carrera de trineos tirados por perros tuvo su origen en una invitación de American Daybreak, un grupo fundado por Tom Dans, que trabajó en cuestiones relacionadas con el Ártico en la primera administración Trump.

"Como patrocinador y partidario de este evento, animé e invité a la segunda dama y a otros altos funcionarios de la administración a asistir a esta monumental carrera. Esta visita siempre tuvo la intención de ser de naturaleza puramente personal y en el espíritu de la amistad entre nuestras dos naciones", escribió Dans en X, describiéndose a sí mismo como "muy decepcionado por la reacción negativa y hostil" a la visita.

Los organizadores de la carrera dijeron que no habían invitado específicamente a Usha Vance, sino que cualquiera podía asistir.

Pero los habitantes de Sisimiut planeaban manifestarse en silencio contra su visita dando la espalda a su caravana, según el periódico groenlandés Sermitsiaq.

Un legislador danés envía un duro mensaje a Trump sobre Groenlandia

"Queremos mostrar al mundo que no queremos ser parte de Estados Unidos", dijo Minik Lange, un residente de Sisimiut, quien ayudó a organizar la protesta contra la ahora cancelada visita de Vance.

"También somos conscientes de que hay mucha propaganda del presidente hacia la población estadounidense de que queremos ser ciudadanos estadounidenses. Esa es una gran mentira de él", dijo Lange a CNN. "Y lo vemos como una acción muy irrespetuosa para la población groenlandesa. Lo único que queremos es ser respetados como groenlandeses por todos".

Jakob Nordstrøm, quien dirige un negocio local de pilotos en Nuuk, dijo que cree que los groenlandeses estaban "aliviados" de que la visita original a Sisimiut y Nuuk fuera cancelada. "La mayoría de los groenlandeses dan la bienvenida a los turistas de Estados Unidos, pero obviamente esta no era una visita turística", dijo Nordstrøm.

Funcionarios estadounidenses han restado importancia al papel que las posibles protestas desempeñaron en la alteración de los planes del viaje. Una persona cercana a J. D. Vance dijo que había querido ir a la isla desde que Donald Trump Jr. regresó de una visita a principios de este año y "deliró sobre lo genial que era".

"El vicepresidente J. D. Vance y la segunda dama Usha Vance están orgullosos de visitar la Base Espacial Pituffik en Groenlandia este viernes", dijo Taylor Van Kirk, secretario de Prensa de Vance.

El Consulado de EE.UU. en Nuuk declinó hacer comentarios, remitiendo las preguntas a la oficina del vicepresidente.

También formaban parte de la delegación el asesor de seguridad nacional Mike Waltz, quien ha estado en el centro del escándalo de esta semana por la discusión entre altos funcionarios del gabinete de Trump sobre ataques en Yemen a través de un chat en Signal que incluía a un periodista, y el secretario de Energía Chris Wright, así como el senador republicano Mike Lee, un firme defensor del deseo de Trump de controlar Groenlandia.

Funcionarios de la Casa Blanca llevan meses argumentando que la fijación del presidente por adquirir Groenlandia tiene un doble beneficio, tanto económico como para la seguridad nacional.

Trump ha aumentado su retórica en los últimos meses, insistiendo en que su administración adquirirá el territorio a pesar de que los líderes de Groenlandia y Dinamarca han dejado claro en repetidas ocasiones que la isla no está en venta.

"Tenemos que tenerla", dijo en el podcast "VINCE" a principios de esta semana. "Y creo que la tendremos".