(VIDEO) Estados Unidos apoya el ataque de Israel a Gaza

Jueves, 20 de marzo de 2025.- El primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu rompió el alto al fuego con Palestina y ordenó el bombardeo de la Faja de Gaza, no le interesan las víctimas, ni palestinas, ni israelíes, no le interesan los secuestrados israelíes, lo que le interesa es reventar esta guerra por fines políticos para perpetuarse en el poder, según el reporte de The Mexican Family que hoy ofrecemos a aporreadores y aporreadoras.La Casa Blanca no solamente no se negó a condenar los ataques de Israel, aprobó y justificó ese ataque son declaraciones de la misma portavoz de Trump, de Caroline Libet, dijo en Fox News: Israel tiene derecho a tomar las medidas necesarias para garantizar la liberación de sus rehenes.Es decir, para Washington matar de hambre a dos millones de personas es aceptable, si el objetivo es presionar a Hamas para que libere a víctimas, que tienen que ser liberadas, por supuesto, pero que tenían un acuerdo para que eso pasara.El hecho de que Trump dé su respaldo a esta política de exterminio, es brutal.La Casa blanca fue consultada antes de que Israel atacara a Gaza y lo aprobó, Trump dio luz verde, sostiene en el video que presentamos a continuación: