¿Qué evidencia tiene EEUU para fichar (y expulsar) a cientos de venezolanos como miembros de la banda criminal Tren de Aragua?

No hay pruebas válidas para enviar a inmigrantes venezolanos bajo acusación de pertenecer al TDA a la megacárcel de Bukele en El Salvador Credito: Agencias

No hay papeles con evidencias sólidas, como antecedentes criminales verificados. No hay declaraciones de miembros confirmados del Tren de Aragua que permitan armar una estructura operativa de la banda criminal en Estados Unidos e identificar a sus integrantes y cabecillas; y tampoco el gobierno de Donald Trump las ha presentado, como sí lo han hecho otros países de América Latina. Sólo hay decisiones administrativas o declaraciones sin pruebas de funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) —y otras agencias migratorias— para fichar a venezolanos como integrantes de esta organización, concluyen abogados que defienden varios casos.

"Son decisiones administrativas sin que se le dé una verdadera oportunidad a la persona que está siendo identificada como miembro de una banda para enterarse del basamento de esa acusación, para que pueda tener la oportunidad de revisar si existe evidencia en su contra y si puede pelearla", dijo a Univision Noticias Rebecca Sheff, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Nuevo México, y quien es parte de un equipo conformado por varias organizaciones que han defendido varios casos.

"Se está violentando el debido proceso, el derecho a la defensa previsto en la Constitución (...) ¿Por qué? Porque básicamente tú no puedes incriminar a alguien con unas pruebas que no son suficientes", agregó en entrevista el abogado de inmigración Ángel Álvarez.

Sin mayores evidencias, algunos venezolanos han sido fichados, trasladados a la Base Naval de Guantánamo y luego deportados a Venezuela. Otros podrían estar entre los más de 200 que este fin de semana fueron llevados a El Salvador —pese a la orden del juez de distrito James E. Boasberg de hacer regresar los vuelos— y encerrados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). Allí, el presidente Nayib Bukele ha enclaustrado a presuntos pandilleros de la Mara Salvatrucha y Barrio 18, las dos mayores bandas criminales que controlaron por años colonias a punta de extorsiones, homicidios y desapariciones.

El lunes, el zar de la frontera Tom Homan dijo desafiante en declaraciones televisadas que estos vuelos a El Salvador continuarían.

Veamos algunos ejemplos de cómo el gobierno de Estados Unidos ha concluido que ciudadanos venezolanos son miembros del Tren de Aragua. En todos los casos se resguardan las identidades por pedido de los abogados y los afectados. Solicitamos a ICE información sobre la forma en que se determinó en estos casos la filiación con esta pandilla nacida en una prisión en Venezuela. No obtuvimos respuesta:

Evidencia: declaraciones de funcionarios y tatuajes

Este venezolano fue detenido por agentes de ICE cuando iba saliendo de su casa en Miami a finales de 2024. Su abogado, Ángel Álvarez, dijo a Univision Noticias que lo abordaron "con pistolas, como si fuera un delincuente". Las autoridades aseguraban que sus rasgos físicos "hacían match con la descripción de un miembro del Tren de Aragua". Lo llevaron al centro de detención de ICE en Krome, casi a una hora al oeste de Miami, en Florida.

"Fueron muchas horas de interrogatorio", dice Álvarez. "Básicamente trataron de que él dijera que era miembro del Tren de Aragua (...) Le preguntaron dónde están los demás miembros, dónde había armamento, drogas". También le revisaron su cuenta de Facebook, pero hallaron nada. El abogado cuenta que el joven les explicó que no tenía ninguna información relacionada con las preguntas de los agentes.

También le consultaron sobre sus tatuajes. Álvarez asegura que uno de los que cuestionaron era el nombre de su padre y la fecha de defunción. "No tenía ninguna correlación con los tatuajes del Tren de Aragua", explica su abogado.

La entrevista de este venezolano quedó documentada por un oficial del Departamento de Seguridad Nacional en la planilla I-213, también conocida como "Registro de extranjero deportable/inadmisible". Fue llenada por quien entrevistó al joven una vez que fue detenido en el centro de ICE. En este papel, y sin detallar las evidencias, describen así su historia criminal: "Ha sido identificado como un miembro del Tren de Aragua, una pandilla venezolana violenta".

Un documento del Centro de Recursos Legales para el Inmigrante (ILRC) explica que DHS usualmente presenta esta planilla como un documento adicional cuando una persona señalada como inadmisible —y por ende, deportable— quiere disputar su expulsión. Con este papel, la agencia federal busca desestimar la credibilidad de un reclamo o exponer, por ejemplo, la presunta filiación de un extranjero a una pandilla.

Álvarez asegura que ni la planilla ni los argumentos del fiscal en la audiencia pudieron constatar la relación de su cliente con la organización criminal. Cree que se trató de una "detención arbitraria" y "sin pruebas".

"No existe ninguna evidencia de que él está ligado al Tren de Aragua, ni siquiera física, porque no hay ninguna foto de algún miembro de la banda con la que se podían comparar las características físicas de esta persona y los tatuajes" que presentó el Departamento de Seguridad Nacional, explica.

El abogado dice que en la audiencia mostró el récord criminal de este joven en Venezuela. "Si tú me preguntas cuál fue la base para encuadrarlo dentro del Tren de Aragua, te digo que no había fundamento, no había ningún récord".

El abogado Ángel Álvarez intentó pedir una fianza para que el joven pudiera esperar la resolución de su caso de asilo en libertad. "El gobierno se enfocó en que era un peligro para la comunidad por estar identificado como miembro del Tren de Aragua. El juez decidió con las pruebas que había, que lamentablemente tenía que negar la fianza".

Álvarez asegura que el venezolano le comentó a inicios de febrero de al menos otros tres detenidos en Krome acusados de ser miembros del Tren de Aragua. Sin dinero para pagar por un abogado y al ver las escasas opciones para defenderse del sello de pandilleros que les impuso Estados Unidos, pidieron ser deportados.

Todos, explicó el abogado, van a quedar ligados a un "grupo terrorista" y con un castigo de 10 años de expulsión: "Esa será ahora su carta de identificación: miembro del Tren de Aragua".

LA EVIDENCIA: UNA NOTIFICACIÓN DEL NATIONAL TARGETING CENTER

PESE A QUE EL INMIGRANTE NEGÓ SU FILIACIÓN CON LA BANDA

Álvarez asegura que su cliente, otro venezolano que había solicitado asilo, fue relacionado con el Tren de Aragua en una notificación el 14 de noviembre de 2024 del National Targeting Center a ICE.

El National Targeting Center (NTC) es una instancia de Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que funciona desde 2001 con el objetivo de "atrapar a viajeros y carga que amenacen la seguridad de nuestro país", se lee en su página web. Tienen un sistema automatizado para detección global, conocido como ATS-G, que puede comparar bases de datos y otros sistemas con la capacidad de "revelar si una persona representa un alto riesgo, como el de ser un terrorista extranjero".

Esta instancia, el NTC, catalogó a este venezolano como "un miembro activo" del Tren de Aragua, cuenta el abogado de inmigración al citar la planilla I-213: "Dice que debido a la naturaleza violenta del Tren de Aragua estaban autorizados a detenerlo por cuestiones de índole de seguridad nacional". En el reporte, dice Álvarez, también se registra que este venezolano negó su filiación con la banda criminal: "Él básicamente declaró que no tenía nada que ver".

Su cliente fue detenido en una autopista en Pensacola, Florida, poco después de las siete de la mañana, mientras llevaba a sus hijos al colegio. Lo trasladaron al centro de detención de Baker, en Florida. "Él no entendía qué estaba pasando, le empiezan a preguntar del Tren de Aragua", cuenta. Le consultaron también sobre un tatuaje de un reloj con una paloma.

Cuando Álvarez indagó en los señalamientos del NTC en el reporte, el organismo señalaba que el venezolano había sido "arrestado por fuerzas militares en otro país".

El abogado explica que el encuentro de este inmigrante del que hablaba el NTC ocurrió cuando él y su familia (incluida su esposa y su cuñado) transitaban en un autobús por El Salvador que fue frenado por la guardia de ese país. En él iban más migrantes que buscaban llegar hasta la frontera de Estados Unidos: "Les pidieron (los guardias) que quienes tenían tatuajes levantaran la mano. Él levantó la mano, le tomaron la foto al tatuaje y lo dejaron seguir, como a tres personas más". Esa es la única evidencia que hay, dice el abogado, para vincularlo con la banda criminal venezolana en ese reporte.

"El que lee el I-213 se imagina que los militares fueron en contra de él. Era simplemente que él iba en su autobús, lo bajaron, él mismo levantó la mano para decir que tenía ese tatuaje y eso fue. Siguió de largo. Eso duró muy poco tiempo. No fue una detención", explica.

Álvarez asegura que logró conseguir los antecedentes criminales de este venezolano en su país y no tenía registro de delitos cometidos ni allá, ni en Estados Unidos, ni en Chile, donde había vivido previamente.

A pesar de eso, de que el abogado llevó fotos familiares a la audiencia, de las declaraciones juradas de familiares, amigos y del propio tatuador para demostrar que la pinta salió de una página web, en su expediente se mantiene el título de miembro del Tren de Aragua.

En este caso, la persona tiene dos hijos, de 10 y 8 años. El abogado lamenta que las autoridades hayan "destruido el núcleo familiar por una acusación que no tiene ningún tipo de fundamento (...) Hay un sumario que tiene el gobierno, pero en este caso ni siquiera reflejaba absolutamente nada para poder vincularlo con el Tren de Aragua".

Univision Noticias ya reportó hace semanas los casos de dos inmigrantes venezolanos más señalados por el gobierno federal sin evidencias de ser miembros del Tren de Aragua.

El Centro para los Derechos Constitucionales, que defendió a estas dos personas, confirmó que ya fueron deportados a Venezuela bajo la etiqueta del Tren de Aragua.

En uno de los casos, el venezolano descubrió que Estados Unidos lo consideraba como miembro de la banda cuando intentó frenar su proceso de deportación en enero del año pasado. La única evidencia para llegar a esa conclusión fue la declaración jurada de un oficial de campo de ICE en el centro del condado Otero en Chaparral, Nuevo México, donde el venezolano estuvo detenido por más de un año. Ese funcionario aclaró que la información en su declaración estaba basada en la revisión de documentos y bases de datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS); no en una extensa investigación que hubiera revelado la filiación de este inmigrante con el Tren de Aragua.

En su declaración jurada, este inmigrante contó que tenía un tatuaje de una rosa y un reloj en su antebrazo izquierdo. Aunque ambos dibujos —igual que los trenes, estrellas de cinco puntas y coronas de rey— han sido relacionados por EEUU —sin base— con el Tren de Aragua, él se defendió explicando que era común en su país y que para él representaban "la belleza y la necesidad de disfrutar la vida".

Con la sola declaración del funcionario de ICE, la corte de inmigración le negó el perdón en su caso y ratificó que debía ser deportado. "Es lo que decimos en inglés hearsay: una alegación sin ninguna base de evidencia (...) No nos presentaron ningún papel que compruebe esta filiación", explicó a Univision Noticias Jessica Vosburgh, abogada de estos casos por el Centro para los Derechos Constitucionales.

En un caso más, Vosburgh explicó a Univision Noticias que otro venezolano fue relacionado también por algunos de sus ocho tatuajes: todos quedaron detallados en la planilla I-867 A, que contiene el resumen en inglés de su primera entrevista con el funcionario de la Patrulla Fronteriza en el puerto de entrada en El Paso, Texas, donde fue procesado. "Según el formulario, él había dicho que esos tatuajes tienen alguna asociación con el Tren de Aragua. Él lo niega. Ellos nunca le mostraron una copia en español para que la firmara y verificara la información".

Los tatuajes incluían un dibujo animado, un aguacate, una silueta que era mitad tigre y mitad mujer, un triángulo de las Bermudas, una serpiente, una cruz con un ángel, una corona y un dragón. El gobierno relacionó con el Tren de Aragua tanto la corona como el triángulo.

Rebecca Sheff, abogada por ACLU en este caso, explicó a Univision Noticias que existe una amplia evidencia sobre la posibilidad de que las declaraciones juradas hechas por funcionarios de la Patrulla Fronteriza contengan errores: "De forma rutinaria fallan en identificar con precisión lo que una persona le dijo a un funcionario que los procesó en la frontera (...) Hay montañas de evidencia que muestran que con frecuencia son imprecisas y falsificadas. No hay razón para que se le dé ese peso y credibilidad a un documento como ese, para que defina si el gobierno debe o no considerar a alguien como miembro de una pandilla".

Hace unas semanas, el abogado de inmigración Ángel Álvarez contó que defendía a tres venezolanos que erróneamente habían sido relacionados con el Tren de Aragua. Ya tiene seis casos: con dos de estas personas perdió comunicación desde el sábado, justo cuando Estados Unidos concretó el traslado de más de 200 venezolanos a El Salvador.