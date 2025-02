(VIDEO) El arresto de Zelensky está en el horizonte, dijo Donald Trump Jr

Sábado, 22 de febrero de 2025.- El ejercito mediático de Donald Trump prepara un ataque masivo contra Kiev, la administración de Trump ordenó al Departamento de Estado que corte todas las suscripciones de noticias no esenciales a medios como el New York Times, Associated Press, Roiter y Bloomberg.En un debate por demás polémico donde Donald Trump afirmó que Zelensky no quiere ir a elecciones porque se encuentra muy bajo en las encuestas, sostuvo que está en alrededor de un 4% y por esta razón se niega a ir a ir a elecciones, por otro lado, Zelensky sostiene que está sobre el 50% en todas las encuestas y para añadirle mayor leña al fuego, el hijo de Trump afirmó en las redes sociales que el arresto de Zelensky está en el horizonte añadió luego que intentara ganar la guerra sin fondos estadounidenses.