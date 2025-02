¿Qué es el Poder Popular para Raúl para Raúl Zibechi?

Lunes, 10 de febrero de 2025.- El Poder Popular no es El Estado, es algo distinto al Estado y el conflicto con El Estado.Es la autorganización del sujeto o los sujetos revolucionarios.Que no es un sujeto parcial, que no son las mujeres o los jóvenes, es un sujeto múltiple y que se dota de formas de poder.En segundo lugar, no sólo es un poder distinto al estatal sino que tenemos que discutir ¿qué relación va a tener con el Estado?, que puede haber relaciones de cooperación y de conflicto o de diálogo y de confrontación.Es difícil que haya una sola o la otra.¿Por qué el conflicto va a estar presente siempre? porque son poderes que apuntan a cosas distintas.El poder del Estado.Si el Estado está en manos de un gobierno de derecha, va a ser un Estado funcional a la acumulación de capital y el Poder Popular justamente se plantea lo contrario, entonces ahí va a haber un conflicto fuerte pero si el gobierno estuviera en manos de fuerzas progresistas o de izquierda ahí habrá dos situaciones.Una, en la cual necesariamente la diferencia que implica el Poder Popular le va a hacer a ese gobierno progresista o de izquierda, como le queramos llamar, tensionar sus fuerzas porque va a tener que apoyar al Poder Popular, pero a su vez va a seguir siendo el gerente del estado.Entonces, como gerente del estado va a tener una lógica y como apoyo, mas o menos, al Poder Popular va a tener otra lógica determinada, pero a partir de ahí se suscita un segundo problema y es ¿en que grado ese gobierno que va a administrar un Estado va a estar apoyando, en qué medida, en qué porcentaje, por decirlo de una manera simplista, a ese Poder Popular?, ¿va a ser un apoyo total o un apoyo parcial, va a ser un apoyo condicionado o incondicional?Esto es un elemento de disputa.Por eso planteo que en los casos que exista un gobierno progresista, incluso, va ha haber un espacio de confrontación, de conflicto, de disputa entre el Poder Popular y ese Estado gobernado por fuerzas progresistas.Si aspiramos a la Revolución, a derrotar El Capitalismo, a derrotar a La Burguesía que es la clase que dirige El Capitalismo y del cual se beneficia y que permanentemente está diputando el control del Estado, si aspiramos a eso, necesitamos, no sólo luchar, organizarnos y luchar, sino a su vez, dotarnos de formas de poder que aseguren que en los espacios que vamos dominando, la lógica del Capitalismo y de La Burguesía no se reproduzcan, este contenida.Y deben ser potenciadas las prácticas comunitarias, socialistas, colectivas, comunistas, son prácticas no capitalistas.Y para eso hace falta un Poder y ese poder no puede ser fotocopia del Estado, tiene que ser un poder distinto, tiene que ser un poder que es como una herramienta en manos de la población y eso es lo que me parece que tenemos que discutir en este período histórico, que tenemos que profundizar en este período histórico.Y me parece que no profundizar estos debates, que no tenerlos presentes, nos hace indefectiblemente recaer en una idea que tanto Marx, como Lenin, como Mao, como los revolucionarios de todos los tiempos han combatido.El Estado, hacerse cargo de El Estado y reproducir el funcionamiento no es suficiente para avanzar en un camino alternativo.Y además, el Estado es una maquinaria muy perversa que reproduce estadistas, reproduce funcionarios, reproduce burócratas.Aunque esté en mis manos, si yo tomo el aparato de El Estado es una máquina necesariamente separada de la gente.Por eso es necesario, volver a discutir con fuerza el tema del Poder Popular.Eso no quiere decir que en cierto momento no sea positivo que fuerzas progresistas se hagan cargo de ese Estado, ¿verdad?, para que no lo utilice la clase enemiga contra las fuerzas populares.