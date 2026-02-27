"Es una contribución muy fiscalizada": Empresas siguen realizando el aporte para los pensionados y jubilados

La primera vicepresidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), Tiziana Polesel, indicó que hay algunos acuerdos que deben revisarse entre Venezuela y Colombia, con el fin de lograr que el intercambio comercial sea justo y equitativo.

Asimismo, resaltó que para que una empresa pueda participar en las ventajas que da la Bolsa de Valores de Caracas (BVC), ésta debe ser 100% formal y debe tener todos sus documentos en regla.

Sin embargo, acotó que «hay en este momento un retardo importante en los trámites de registros y notarias que están impidiendo que muchas de esas empresas que pudieran tener acceso a esas formas de financiamiento, créditos, pues no lo pueden hacer porque no han logrado registrar. Hay empresas que tienen hasta 8 meses esperando por registrar documentos de Asambleas».

Tiziana Polesel manifestó que el objetivo de las relaciones comerciales binacionales es que sea equilibrado y resaltó, por ejemplo, que en el turismo está la clave para nuevas oportunidades de negocio para Venezuela.

En otro tema, sostuvo que la empresa venezolana continúa realizando el aporte para los pensionados y jubilados: «es una contribución que es muy fiscalizada, en el sentido de que incluso, el empresario recibe llamadas telefónicas. Hay una eficiencia en el cobro muy alta y todos estamos aportando».

Igualmente, enfatizó en Globovisión que la tasa impositiva de las empresas ronda el 60%, siendo una de las más altas del mundo: «cuando hablamos de tasas impositivas, estamos hablando de los impuestos nacionales, municipales, gobernaciones y, además, las contribuciones que hace el empresario como la Ley del Deporte», entre otras.