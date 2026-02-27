Huelga en Italia de ferroviarios en reclamo de derechos laborales

Huelga de trabajadores ferroviarios en Italia

27 de febrero de 2026.- Una huelga de trabajadores ferroviarios, en reclamo de derechos laborales, afectará hoy ese servicio en este país a partir de las 21:00 hora local, indica hoy un comunicado sindical.



Una nota publicada en el sitio oficial de la Confederación General de Trabajadores de Italia (CGIL) señala que, en ese paro, al que se suman otros gremios, los miembros de esos sindicatos exigen aumentos salariales ante la creciente inflación, además de mejores condiciones de trabajo y seguridad, tras un incremento de los accidentes mortales.



En esta demostración, que se extenderá durante 24 horas, participan además afiliados a la Confederación Italiana de Sindicatos Autónomos de Trabajadores (Cisal), así como a la Unión Italiana del Trabajo (UIL), y de la Federación Italiana de Trabajadores del Transporte, entre otras fuerzas gremiales.



La huelga del sector ferroviario tiene lugar un día después de la realizada por empleados de la aviación, en la que participaron principalmente pilotos y auxiliares de vuelo de las aerolíneas EasyJet e ITA Airways, señala un reporte publicado en el sitio digital informativo del canal televisivo Sky TG24.



Esa demostración, motivada principalmente por el reclamo de una justa renovación de los contratos laborales, acorde a las demandas sindicales, provocó considerables afectaciones al transporte aéreo, con la cancelación de más de 300 vuelos en varios aeropuertos del país, en particular en los de Roma, Milán y Nápoles.



En el paro que inicia hoy y culminará en la noche del próximo sábado, participan trabajadores de varias de las más importantes compañías ferroviarias, entre ellas el Grupo FS, Trenitalia, Italo y Trenord, agrega la fuente.