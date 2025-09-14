(VIDEO) Venezuela denuncia que un buque de guerra de EEUU abordó ilegalmente una embarcación de pescadores

Venezuela ???????? #MarCaribe



Imágenes del abordaje de barco atunero venezolano por marines estadounidenses. pic.twitter.com/yxZ4fYWxBc — Periodistassinfronteras (@periodistassin2) September 13, 2025

14-09-25.-El Gobierno de Venezuela denunció este sábado que un buque de guerra de EE. UU. abordó «ilegalmente» y ocupó por ocho horas una lancha venezolano con nueve pescadores que, dijo, estaban en aguas venezolanas, con el propósito de justificar una «escalada bélica» en el Caribe.«El día de ayer una embarcación de pesca atunera venezolana (…) fue de manera hostil abordada por una unidad de la Marina de guerra de los Estados Unidos, una unidad militar (…), el destructor Jason Dunham, matrícula DDG-109, equipado con importantes armas, misiles, hombres, efectivos militares con armas de guerra», dijo el canciller venezolano, Yván Gil, al leer un comunicado en transmisión de VTV.En el texto, se afirma que el navío de guerra «desplegó dieciocho efectivos con armas largas que abordaron y ocuparon la pequeña e inofensiva embarcación (…), impidiendo la comunicación y el normal desenvolvimiento de los pescadores que cumplían faena autorizada de pesca de atún».Gil dijo que los ocupantes eran «humildes pescadores atuneros, que navegaban a 48 millas náuticas de la Isla de La Blanquilla, en aguas pertenecientes a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) venezolana».El Gobierno dijo que la Fanb «monitoreó y registró el incidente minuto a minuto con los medios aéreos, navales y de vigilancia que posee, acompañando en todo momento a los pescadores hasta su liberación».Para Venezuela, este incidente «refleja la conducta bochornosa de sectores políticos en Washington que, de manera irresponsable, comprometen recursos militares de altísimo costo y soldados entrenados como instrumentos para fabricar pretextos de aventuras bélicas».Por todo lo anterior, exigió a EE. UU. el «cese de inmediato estas acciones que ponen en riesgo la seguridad y paz del Caribe». Al mismo tiempo, hizo un llamado a los estadounidenses a «reconocer la gravedad de estas maniobras y rechazar la utilización de sus soldados como piezas de sacrificio para sostener los deseos de una élite codiciosa y depredadora».