Cometa interestelar 3I/ATLAS en su punto más próximo a la Tierra

Cometa interestelar 3I/ATLAS

19 de diciembre de 2025.- Tras viajar durante millones de años por la galaxia, el cometa interestelar 3I/ATLAS alcanza hoy su punto de máxima aproximación a la Tierra, lo que ofrece a los científicos una oportunidad única de estudio.



Según la NASA, 3I/ATLAS no es un cometa común, es apenas el tercer objeto interestelar detectado cruzando nuestro Sistema Solar, lo que significa que se formó alrededor de otra estrella, muy lejos del Sol.



Los expertos creen que fue expulsado de su sistema original tras una fuerte interacción gravitatoria con un planeta gigante, quedando a la deriva hasta este encuentro histórico.



En su opinión, lo especial de este cometa no es solo su cercanía relativa — unas 1,8 unidades astronómicas, es decir, aproximadamente 270 millones de kilómetros— sino su origen, pues sus materiales se formaron en otro sistema estelar, lo que lo convierte en un fragmento del universo distinto al nuestro.



Los científicos estudiarán su composición y comportamiento, comparándolo con los cometas ya conocidos, para entender mejor cómo se forman y evolucionan estos viajeros interestelares.



Las primeras observaciones indican que el cometa contiene grandes cantidades de hielo de dióxido de carbono, una composición distinta a la de muchos cometas conocidos.



Estas diferencias ayudan a los astrónomos a entender cómo se forman los planetas y cometas en otros sistemas estelares.



El cometa, que se ha convertido en uno de los eventos astronómicos más fascinantes del año, no será visible a simple vista, pero podrá observarse con telescopios potentes e incluso con equipos astronómicos avanzados de aficionados.