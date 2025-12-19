YouTube comienza a cerrar canales con vídeos generados por IA

19-12-25.-YouTube ha decidido pasar al ataque contra la aparición masiva de canales que se nutren de vídeos generados por IA. No obstante, la plataforma lo hace a través de una estrategia muy planificada.Aunque YouTube no tiene intención de bloquear todos los vídeos generados por IA, el servicio sí que ha querido poner nuevos límites. Debido a su introducción, dos canales realmente populares han quedado desactivados.YouTube establece los límitesPara los creadores de contenido que utilizan IA con la intención de generar sus vídeos, YouTube solo pone una imposición: que se marque la casilla en la que se reconoce que es IA. Esto ayuda a evitar situaciones conflictivas, dado que siempre se incluye una nota aclaratoria. No obstante, ahora hay límites a tener en cuenta.No más trailers falsosEsta es la norma que acaba de imponer YouTube. El servicio de vídeos se ha cansado de ver cómo hay canales que generan trailers falsos realizados con IA que, a todas luces, parecen reales.Con anterioridad, la empresa ya había avisado a estos canales y les había solicitado que hicieran modificaciones en su política de publicación de vídeos. No obstante, al final no han visto viable seguir permitiendo que lleven a cabo su actividad y han optado por demoler totalmente la estructura que habían creado. Se desconoce si se lo replantearán, pero no parece que esta vez vayan a tener suerte.Canales baneadosLos canales que han sido bloqueados son dos realmente conocidos que, entre ambos, suman más de 2 millones de suscriptores. Eso significa que, posiblemente, estén obteniendo un nivel de ingresos realmente alto. No obstante, ese no sería el problema. Lo que más ha molestado a YouTube es que su servicio está perdiendo valor como medio de autoridad donde ver trailers reales.Estos canales, KH Studio y Screen Culture, han publicado trailers falsos generados con IA de prácticamente todo lo que se les ha ocurrido. Además, suelen tener la costumbre de lanzar trailers que responden a búsquedas que están siendo muy habituales. Así, por ejemplo, son miles las personas que buscan el trailer de la serie-reunión de Malcolm, pero de momento no ha sido publicado oficialmente.Debido a ello, lo que hizo uno de estos canales fue generar un vídeo con IA que aparece a todas las personas que buscan el trailer. Aunque se indica que es un trailer de IA o, en algunos casos, se marca como parodia, lo cierto es que para muchas personas son vídeos reales. Y ahí se genera un claro problema, dado que los productores de Malcolm no querrán que los fans crean que están viendo algo real.Más canales y vídeosEl problema, al mismo tiempo, es que la fama que han sumado Screen Culture y KH Studio ha inspirado a otras personas a lanzar canales similares. Han adoptado la misma política y, poco a poco, este tipo de canal con vídeos falsos se ha ido replicando. Al final, YouTube quiere ponerle freno al problema para cortarlo de raíz y que su catálogo de vídeos no siga llenándose de vídeos falsos.Algunos de los vídeos más famosos que han circulado en forma de estos trailers falsos incluyen trailers de supuestas películas de Marvel como los que adornan nuestra noticia o incluso de videojuegos famosos como GTA.El gran problemaUno de los motivos que habrían llevado a esta situación es el gran éxito que han tenido los trailers falsos. En algunos casos, el trailer falso de una película ha logrado posicionarse mejor incluso que el trailer real de la misma producción. Esto pasó, por ejemplo, con el trailer de Los 4 fantásticos: primeros pasos, el cual quedó más abajo en los resultados que una de las parodias creadas por Screen Culture.Además, el canal en cuestión no solo hizo un trailer con IA de la película, sino que tuvo la idea de producir 23 trailers falsos distintos y publicarlos. Por ello, se puede ver que la estrategia no es precisamente aleatoria y que los canales han buscado continuamente el aprovecharse de grandes marcas para tratar de “engañar” a los usuarios.Preguntas frecuentes sobre los canales de IA en YouTube¿YouTube va a cerrar todos los canales de vídeos generados con IA?No, solo aquellos que estén formados por trailers falsos de películas.¿Qué debo hacer para no tener problemas publicando vídeos con IA en YouTube?Siempre tienes que marcar la opción donde reconoces que es un vídeo generado por IA.¿Ya no habrá más trailers falsos en YouTube?No, todavía hay decenas de canales que los publican, pero posiblemente YouTube los irá eliminando también.