Segundo Obratón entregará este mes 8.234 obras listas para el pueblo

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció que antes de finalizar enero se estará realizando el segundo Obratón, que contará con la entrega de 8.234 obras.

El anuncio fue realizado durante la plenaria del primer Consejo Federal de Gobierno, realizado en el Complejo Miraflores, Caracas, donde la Mandataria Nacional recordó que en el primer Obratón realizado por el presidente constitucional, Nicolás Maduro, en octubre pasado, fueron entregadas 20.800 obras.

El despliegue es el resultado de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y el Poder Popular, centrado en la recuperación de espacios vitales para la comunidad.

Los proyectos incluyen la rehabilitación de centros de salud, escuelas, canchas deportivas y mejoras en redes de distribución de servicios básicos, listas para el uso de la población.

Primera consulta popular: 8 de marzo 2026

Asimismo, la Jefa de Estado anunció la realización de la primera consulta popular el próximo 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, "para que vayamos con el espíritu de nuestras mujeres, de nuestras guerreras, a la consulta popular.

Explicó que los proyectos estarán direccionados a la escogencia entre "la transformación número uno, la económica. "En proyectos productivos, y la transformación número dos, que es la ciudad humana, en infraestructura, obras y servicios. Podrán escoger proyectos entre estas dos transformaciones", precisó.

Nuevos integrantes en el Consejo Federal de Gobierno

De igual forma, Rodríguez instó a la plenaria instalar la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno con el objetivo de avanzar en la operatividad y cumplir con las líneas estratégicas dirigidas al desarrollo territorial y el bienestar del pueblo.

En ese contexto, señaló que, por el Ejecutivo estarán los ministros Jorge Márquez (Energía Eléctrica) y Nurami Gutiérrez (Salud); por los gobernadores: Neil Villamizar (Guayana Esequiba), Rafael Lacava (Carabobo) y José Alberto Galíndez (Cojedes), y por las alcaldías: Carmen Teresa Meléndez (municipio Libertador), Gustavo Duque (Chacao) y Sugey Herrera (Municipio Barcelona).

1×10 brújula tecnológica

Delcy Rodríguez, la presidenta encargada, sostuvo que gracias al 1×10 del Bueno Gobierno, iniciativa impulsada por el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, han podido cruzar la información de todos los estados del país, y así tener una visión más clara de hacia dónde debe ir la gestión pública: alcaldes, gobernadores y Ejecutivo Nacional.

"El 1×10 del Buen Gobierno es una brújula tecnológica, allí está expresado el reporte directo de los y las ciudadanas, lo que está pasando (…) Nosotros tenemos allí un sistema completo, es el sistema nacional del gobierno que está conectado a las 5.336 salas de los circuitos comunales", destacó Rodríguez.

En ese contexto, estuvo de acuerdo en señalar que la participación del Poder Popular permite engranar el accionar de la inversión pública para el bienestar comunal.

"No pueden ser los intereses mezquinos, ni personales, ni partidistas, debe ser el interés del bienestar del pueblo venezolano y allí podemos decir que estamos engranados y que el Poder Popular hoy en Venezuela se está consolidando como un mecanismo de democracia participativa y protagónica".

Destacó que del 2024 al 2025 se realizaron seis consultas populares, que permitieron la ejecución de más de 35.000 proyectos.