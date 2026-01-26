Diosdado Cabello; Gobierno Bolivariano ha ejecutado más de 800 excarcelaciones entre noviembre y enero

El vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, capitán Diosdado Cabello Rondón, informó que el Estado venezolano ha ejecutado más de 800 excarcelaciones entre noviembre y enero. Estas acciones forman parte de las políticas dirigidas por el Presidente Nicolás Maduro, bajo el seguimiento de la Presidenta Encargada, Delcy Rodríguez.", informó Prensa Mpprijp.

Uno de los puntos tratados en la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), fue la advertencia a los familiares sobre la operatividad de ciertas Organizaciones No Gubernamentales (ONG).



Cabello Rondón, desmitificó la existencia de "listas mágicas" de liberación manejadas por terceros.



"No caigan en extorsiones. Las ONG no gestionan estas libertades, al contrario, a veces entorpecen los procesos. Nosotros revisamos nombre y apellido, caso por caso, con transparencia absoluta", subrayó el Ministro.



El Capitán calificó de "mafiosas" las prácticas de quienes intentan facturar a los familiares por gestiones que corresponden exclusivamente a la institucionalidad del Estado.



El Gobierno Bolivariano extendió una invitación a la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos. El objetivo es simple: que verifiquen, junto a las autoridades venezolanas, la transparencia de cada expediente.



Asimismo, criticó la ambigüedad de las listas de "presos políticos" que, según denunció, a menudo intentan camuflar a personas vinculadas al narcotráfico para favorecer intereses extranjeros.



