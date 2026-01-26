Policía Internacional captura a Rosa González, administradora en estafa multimillonaria de red transnacional

26 de enero de 2026.-Como parte de las acciones que desarrolla el Gobierno Bolivariano en la investigación y prevención del ciberdelito; funcionarios adscritos a la Dirección General de Policía Internacional lograron la identificación y captura en la ciudad de San Cristóbal, de la ciudadana Rosa María González Rincón, pieza clave en una organización criminal de alcance transnacional dedicada a la perpetración de estafas millonarias bajo sistema piramidal "Zoebroker", informó Prensa Mpprijp.

A través de intensas labores de ciberpatrullaje, análisis de inteligencia digital y cooperación internacional, se desarticuló la compleja red de estafas financieras, lo cual permitió establecer el vínculo directo entre la detenida y la cúpula directiva de una organización con alcance internacional, así como con sus principales colaboradores y operadores logísticos.



Este grupo criminal conformó una estructura delictiva diseñada específicamente para penetrar el mercado financiero de la provincia de Córdoba, mediante la implementación de un sistema piramidal de recaudación de fondos fraudulento.



La organización operaba bajo un esquema de jerarquías bien definidas, donde cada integrante cumplía roles estratégicos para dar apariencia de legalidad a la captación masiva de activos y asegurar el despliegue de la maniobra ilícita en múltiples jurisdicciones.



Modus operandi



La maniobra consistía en captar incautos inversores mediante la adquisición de supuestas "membresías", bajo la fachada de cursos de coaching, mentoring y trading, a través de los cuales, se ofrecía acceso a productos denominados bots, con la promesa de rentabilidades muy superiores al mercado financiero local.



Sin embargo, las utilidades eran generadas únicamente con los aportes de nuevos inversores, retroalimentando el esquema fraudulento.



González Rincón se presentaba falsamente como experta en corretaje de criptoactivos y creadora de algoritmos financieros. Operaba un software de demostración que no realizaba operaciones reales, generando la ilusión de ganancias extraordinarias. Además, administraba los archivos de criptomonedas de la organización, consolidando la apariencia de solvencia y engañando a miles de víctimas.



El fraude alcanzó a más de 15 mil personas en Argentina, Chile, Uruguay, España y México, con un monto estimado de entre 100 y 300 millones de dólares. Las víctimas sufrieron pérdidas irreparables: ahorros de toda la vida, jubilaciones, propiedades y graves afectaciones psicológicas, tras ser manipuladas con un discurso sectario de "fe financiera".