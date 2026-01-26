Baker Hughes prevé un importante aumento de ingresos en Venezuela

26 de enero de 2026.-La firma estadounidense de servicios petroleros Baker Hughes afirmó que ve una importante oportunidad de ingresos en Venezuela a medida que se flexibilizan las sanciones y mejoran los mecanismos de pago, lo que abre la puerta a una mayor actividad en el sector petrolero del país, según declaraciones publicadas por Reuters el lunes.

Baker Hughes afirmó que la colaboración con Venezuela ha aumentado a medida que los operadores se preparan para una recuperación en la perforación, el mantenimiento de la producción y las obras de infraestructura tras años de subinversión. La compañía destacó la demanda de sistemas de levantamiento artificial, compresores, servicios de pozos y herramientas de monitoreo digital, mientras Venezuela trabaja para estabilizar la producción de los yacimientos petrolíferos maduros.

"Estamos adoptando una visión prudente a largo plazo mientras continuamos evaluando las oportunidades y la actividad del mercado", declaró el director ejecutivo de Baker Hughes, Lorenzo Simonelli, durante una conferencia telefónica sobre resultados. Simonelli señaló que los aumentos moderados de la producción en Venezuela requerirán una inversión sustancial en la integridad de los pozos, la generación de energía fuera de la red, el reemplazo de equipos, las actualizaciones y los servicios, y agregó: "La oportunidad de generar ingresos adicionales es significativa y, obviamente, será programática a medida que retrocedamos, y hay mucho trabajo en curso".

Los comentarios surgen después de que el gobierno estadounidense emitiera licencias que permiten trabajos petroleros limitados en Venezuela. Bajo estas licencias, las empresas de servicios petroleros pueden suministrar equipos y prestar servicios técnicos relacionados con la producción y exportación de petróleo, y recibir el pago por dichos trabajos a través de los canales aprobados. Las medidas no levantan las sanciones estadounidenses, pero sí permiten que proyectos específicos avancen bajo condiciones definidas.

Otras empresas de servicios petroleros han mostrado un interés similar. Halliburton ha declarado anteriormente que se está preparando para regresar a Venezuela, citando el extenso mantenimiento diferido en los campos de producción y las instalaciones de superficie. Los ejecutivos de Halliburton han señalado que años de actividad reducida de servicios han dejado pozos con necesidad de reacondicionamiento, gestión de presión y reemplazo de equipos antes de que la producción pueda aumentar significativamente.

La producción de crudo de Venezuela ha aumentado ligeramente durante el último año, impulsada principalmente por la mejora de las operaciones en empresas conjuntas con socios extranjeros, pero se mantiene muy por debajo de los niveles observados antes de las sanciones estadounidenses. La productora estatal PDVSA continúa enfrentando cuellos de botella operativos, incluyendo infraestructura obsoleta, problemas de confiabilidad energética y escasez de repuestos, todo lo cual aumenta la dependencia de proveedores de servicios externos.