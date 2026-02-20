(VIDEO) Alfredo Romero (Foro Penal) advierte que la Ley de Amnistía es "restrictiva" y excluye a numerosos presos políticos

20-01-26.-El director del Foro Penal, Alfredo Romero, se pronunció la noche de este jueves 19 de febrero, tras la aprobación del proyecto de Ley de Amnistía por parte de la Asamblea Nacional (AN).A través de un video difundido en sus redes sociales, Romero calificó la medida con un optimismo cauteloso, resaltando que, aunque representa un avance para algunos, la normativa posee limitaciones significativas.Romero señaló que, si bien la ley beneficiará a un grupo de perseguidos políticos, el texto es «bastante restrictivo».El abogado advirtió que un sector importante de personas detenidas —muchas de ellas de forma arbitraria— no están contempladas en el beneficio de esta ley.Hizo énfasis en que la sociedad civil y las organizaciones deben «seguir presionando» hasta lograr la liberación de la totalidad de los presos políticos en el país.«Debemos recibir con optimismo la Ley de Amnistía… Sin embargo, deja por fuera muchos casos. Seguimos!», expresó Romero en su cuenta de X.Se espera que este viernes, una vez que el texto sea promulgado por la Presidencia de la República y publicado oficialmente, el Foro Penal ofrezca un análisis técnico detallado sobre los alcances reales y las omisiones de la nueva normativa.