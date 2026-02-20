Lleva 24 horas en el cargo: Investigan a nuevo presidente de Perú por corrupción y comentarios sexistas

José María Balcázar elegido como presidente interino de Perú Credito: AFP

20-01-26.-José María Balcázar fue elegido como presidente interino de Perú el miércoles por la noche, tras la destitución relámpago de José Jerí, con lo que se convirtió en el octavo presidente del país desde 2016.



Elegido el miércoles por la noche al frente del Estado, al día siguiente de la destitución relámpago de José Jeri, este abogado, exjuez de la Corte Suprema y parlamentario desde 2021, se convirtió en el octavo presidente del país desde 2016.



El mandato de Balcázar finaliza a finales de julio, cuando asuma el presidente que gane las elecciones presidenciales del 12 de abril.



“Es un país de locos, uno se acuesta con un presidente y se despierta con otro”, ironiza Fabiola Fernández, una trabajadora independiente de Lima consultada por la AFP. “Entre todos los presidentes que llegan al poder, ninguno hace absolutamente nada por nosotros”, lamenta Rocío Berrospi, una profesional de la salud.



Organizaciones feministas y de defensa de los derechos humanos expresan su rechazo por declaraciones del mandatario. En 2023, durante un debate sobre la prohibición del matrimonio infantil, Balcázar había afirmado ante una comisión del Parlamento que “las relaciones sexuales precoces ayudan al desarrollo psicológico futuro de la mujer”.



La Coordinación Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) denunció en un comunicado en X, la designación de un dirigente con antecedentes controvertidos y con “declaraciones que justifican la violencia sexual contra niñas y adolescentes”.



Por su parte, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán consideró que esta elección es “la expresión de la profunda crisis ética y democrática”.



“Quien minimiza la violencia contra las mujeres y las niñas no expresa una opinión aislada, sino que revela una actitud complaciente frente a los abusos”, añadió la organización en un comunicado.



Perú adoptó en 2023 una reforma del Código Civil que prohíbe el matrimonio con personas menores de 18 años, suprimiendo una excepción legal que antes permitía uniones de adolescentes con autorización de sus padres.



Interrogado por la radio RPP, Balcázar denunció “leyendas negras” que, según él, buscan distorsionar sus palabras, afirmando tener “una trayectoria impecable”.



Elegido bajo las siglas del partido de izquierda Perú Libre, el octogenario está siendo sometido a investigaciones por presunta apropiación ilícita de fondos y corrupción.



Exjuez de la Corte Suprema, fue destituido en 2011 por el Consejo Nacional de la Magistratura, que mencionó graves deficiencias en el ejercicio de sus funciones tras la anulación de decisiones judiciales firmes.



En 2022, además, fue expulsado del Colegio de Abogados de Lambayeque en el norte de Perú por faltas de orden ético, civil y penal vinculados a su gestión como exdecano, decisión confirmada en 2024. Más recientemente, se presentó en su contra una denuncia constitucional por presunta corrupción en un caso vinculado a la exfiscal Patricia Benavides, según el Ministerio Público.



Oposición califica como “tragedia” nombramiento de José María Balcázar

Elegido presidente del Parlamento y elevado a la presidencia interina de acuerdo con la Constitución peruana en caso de vacancia del poder, José María Balcázar es además objeto de varias investigaciones y procesos judiciales.



En el frente político, su llegada al poder también ha suscitado fuertes reacciones en particular de la derecha, al igual que el proceso que condujo a la destitución de Jerí.



La candidata a la presidencia Keiko Fujimori calificó su elección como “un día muy triste para el país”, acusando a la “izquierda radical” de volver a sumir al Perú en el caos.



El presidente interino del Parlamento, Fernando Rospigliosi, calificó de “error gravísimo” la destitución de Jerí, aludiendo a “un salto al vacío”. “Destituyeron a Jerí sin saber qué vendría después. Y ahora vemos las consecuencias”, lamentó a la prensa Rospigliosi.



Tras reclamar la destitución de Jerí, el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien encabeza las encuestas, señaló en un comunicado que la elección “es una tragedia”.



“Por un tema ideológico, la mayoría del Congreso ha votado por él sin conocerlo”, dijo a la AFP el constitucionalista Aníbal Quiroga.



Para el politólogo Luis Benavente, se trata de un gobernante con “vulnerabilidades muy grandes”.



Jerí fue destituido tras dos investigaciones preliminares por presunto tráfico de influencias, una iniciativa de la minoría de izquierda en el Parlamento y de un bloque de partidos de derecha.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 448 veces.

La fuente original de este documento es:

anpolitico (https://animalpolitico.com/internacional/investigan-jose-maria-balcazar-presidente-peru-corrupcion)