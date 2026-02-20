Gaceta Oficial 43.310 miércoles 04 de febrero 2026

Por: | | Versión para imprimir

Credito: Archivo

Gaceta Oficial 43310, miercoles 4 febrero 2026.

Official Gazette 43310, Wednesday, February 4, 2026.

SUMARIO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

Decreto 5239, que crea el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico e Industrias Básicas. 

Decreto 5240, que crean los Despachos del Viceministro o de la Viceministra que en él se mencionan; y se nombra a los ciudadanos que en él se señalan, como Viceministros, del Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico e Industrias Básicas. 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Resolución que otorga el beneficio de Jubilación Especial, a Mirta Candelaria Requena García. 

Resolución que otorga el beneficio de Jubilación Especial, a Jorge Enrique Pernalete. 

Resolución que otorga el beneficio de Jubilación Especial, a Luis Eduardo Russo Sánchez. 

Resolución que otorga el beneficio de Jubilación Especial, a Eneida del Carmen Castillo Monascal. 

Resolución que otorga el beneficio de Jubilación Especial, a Mery Emedina Velarde de Laffée. 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO 

INPSASEL 

Providencia que designa a José Gregorio Solórzano Velásquez, como Gerente Regional, adscrito a la GERESAT SUCRE, del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL). 

ESTADO CARABOBO
ALCALDÍA MUNICIPIO SAN DIEGO 

Resolución que notifica el otorgamiento del beneficio de Jubilación Especial, a Martha Alejandra Ortuño Ochoa. 

 

Continuar Leyendo: Gaceta Oficial 43.310 miércoles 04 de febrero 2026

Esta nota ha sido leída aproximadamente 352 veces.

Noticias Recientes:

Comparte en las redes sociales

Síguenos en Facebook y Twitter

Notas relacionadas

Revise noticias similares en la sección:
Actualidad