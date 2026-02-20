Gaceta Oficial 43.310 miércoles 04 de febrero 2026

Gaceta Oficial 43310, miercoles 4 febrero 2026.
Official Gazette 43310, Wednesday, February 4, 2026.
SUMARIO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Decreto 5239, que crea el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico e Industrias Básicas.
Decreto 5240, que crean los Despachos del Viceministro o de la Viceministra que en él se mencionan; y se nombra a los ciudadanos que en él se señalan, como Viceministros, del Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico e Industrias Básicas.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Resolución que otorga el beneficio de Jubilación Especial, a Mirta Candelaria Requena García.
Resolución que otorga el beneficio de Jubilación Especial, a Jorge Enrique Pernalete.
Resolución que otorga el beneficio de Jubilación Especial, a Luis Eduardo Russo Sánchez.
Resolución que otorga el beneficio de Jubilación Especial, a Eneida del Carmen Castillo Monascal.
Resolución que otorga el beneficio de Jubilación Especial, a Mery Emedina Velarde de Laffée.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO
INPSASEL
Providencia que designa a José Gregorio Solórzano Velásquez, como Gerente Regional, adscrito a la GERESAT SUCRE, del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL).
ESTADO CARABOBO
ALCALDÍA MUNICIPIO SAN DIEGO
Resolución que notifica el otorgamiento del beneficio de Jubilación Especial, a Martha Alejandra Ortuño Ochoa.
