INAMEH reporta cielo con nubosidad parcial a despejado se prevé en gran parte del país

Autoridades meteorológicas pronostican que Venezuela mantendrá cielo de parcial a despejado en gran parte de su territorio durante las próximas horas, aunque persisten condiciones para lluvias o lloviznas dispersas en Delta Amacuro, Amazonas, Miranda, Falcón, Apure, Zulia y la región andina.

El reporte publicado del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), prevé estabilidad atmosférica en la mayoría de las regiones, con excepción de mantos nubosos específicos que afectarán principalmente las zonas costeras y fronterizas durante la madrugada y primeras horas de la mañana.

Para la tarde y la noche, se estima nubosidad fragmentada que alternará con áreas despejadas en casi todo el país. Sin embargo, el calentamiento diurno favorecerá el desarrollo de nubes asociadas a precipitaciones de intensidad variable. Estas lluvias podrían presentar descargas eléctricas aisladas en sectores de Delta Amacuro, el sur de Bolívar, Amazonas, la Cordillera Andina y el sur del Lago de Maracaibo.

El Distrito Capital, Miranda y La Guaira contarán con cielos mayormente despejados durante el día. Pese a esta tendencia, los expertos no descartan la formación de mantos nubosos estratiformes con lluvias o lloviznas débiles en la madrugada, especialmente en las zonas montañosas del este de Miranda y la Cordillera Central.