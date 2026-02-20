Excarcelan a la joven presa política que dio a luz en prisión: Cumplirá arresto domiciliario

Maykelis Borges Ortuño Credito: Web

20-04-26.-La joven Maykelis Borges Ortuño, de 26 años, salió este jueves de las instalaciones del Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof) en Los Teques, estado Miranda, junto a su bebé de seis meses, después de permanecer recluida desde enero de 2025. Así lo confirmó el presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, a las 12:40 pm, precisando que la excarcelación se produjo bajo la modalidad de arresto domiciliario, por lo que aún se encuentra privada de libertad.



Borges fue detenida el 29 de enero de 2025, cuando cursaba el segundo mes de embarazo, en un punto de control en Altamira, Caracas, mientras se desplazaba en moto con un amigo. Funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) la arrestaron y la acusaron de terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir. Organizaciones de derechos humanos sostienen que su detención se basó exclusivamente en su relación afectiva con el teniente retirado Cristian Hernández, señalado por el Estado en una supuesta conspiración.



Durante los primeros 90 días de su reclusión, la joven permaneció en desaparición forzada, período en el que las autoridades ocultaron su paradero y le negaron acceso a abogados de confianza. El 11 de agosto de 2025, en medio de su custodia, dio a luz por cesárea de urgencia. Su hijo nació en prisión.



Activistas y el Foro Penal documentaron durante meses los riesgos médicos que enfrentó Maykelis, incluyendo preeclampsia, hipertensión arterial, baja hemoglobina e infecciones urinarias recurrentes.



Por su parte, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón señaló que no es «un gesto de justicia, sino la prolongación de una arbitrariedad bajo un formato distinto».



El Estado tiene una «obligación jurídica y moral» de decretar el sobreseimiento de la causa de Maykelis Borges Ortuño «de forma expedita». También señalaron que debe darse su libertad plena, y del resto de los presos políticos, en el marco de la discusión del proyecto de ley de amnistía.



*Con información de Efecto Cocuyo y agencias





La fuente original de este documento es:

Sumarium (https://sumarium.info/2026/02/19/excarcelan-a-presa-politica-que-dio-a-luz-en-prision-cumplira-arresto-domiciliario/)