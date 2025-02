Guardaparques en Barquisimeto piden eliminar la producción de carbón vegetal. "Viola la normativa ambiental”

Credito: RFA

16-02-25.-En la mañana de este jueves 13 de febrero, guardaparques y activistas marcharon por el centro de la ciudad de Barquisimeto exigiendo la paralización de la producción de carbón vegetal y en defensa de los animales que son maltratados y vendidos de manera ilegal.



En dicha manifestación, participaron los guardaparques y algunas organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos del ambiente de la región.



José Sosa, presidente de la fundación Guardián y coordinador de la brigada de guardaparques de Venezuela, comentó a Radio Fe y Alegría Noticias: “Queremos denunciar públicamente que en este momento se está cometiendo el ecocidio más grande en la historia del estado Lara. Desde el Ministerio de Comercio Exterior anunciaron que están exportando más de 180 toneladas de carbón, solamente en el año 2023. Esto viola la normativa ambiental”.



La marcha partió de la plaza La Estación, ubicada frente a la Catedral de Barquisimeto, y pasó por el Concejo Municipal de Iribarren y el Consejo Legislativo hasta llegar a la plaza San José, situada en la calle 25 entre carreras 21 y 22, en el centro de la ciudad.



De esta manera, los guardaparques entregaron una documentación ante el Concejo Municipal planteando la situación de la deforestación, tala y quema de árboles, empacado, transporte, comercialización y exportación en el estado Lara de carbón vegetal.



Por su parte, José Sosa desatacó que estas actividades de producción de carbón vegetal están dejando al estado sin bosques y afectan las nacientes de agua.



Carlos Albert, miembro del grupo Caminantes Lara, declaró: “La explotación de dichos minerales se realizan en zonas xerófilas que son muy difíciles de reforestar; tenemos arboles como el cují que tarda años en crecer”.



Finalmente, Luis Jonás Guedez, miembro de la fundación Guardián, señaló que están advirtiendo la grave situación que produce dicha producción al semiárido, ya que llevar a cabo un plan de reforestación llevaría décadas “y como ambientalistas hacemos el llamado a terminar con estas acciones mineras”.



Guardaparques en Barquisimeto también rechazan la venta de ilegal de animales



Esta marcha también se realizó con la intensión de llevar un mensaje de concientización a la población sobre el cuidado del medio ambiente y el maltrato de los animales que son comercializados de manera ilegal.



Ante esto, el ambientalista José Sosa manifestó: “Estamos en contra de la venta de animales en locales de perfumería, específicamente en la zona del Manteco, que no tiene autorización para ello y tenemos información de que los animales que venden se utilizan para rituales. Nosotros respetamos las creencias, pero exigimos que no se hagan ofrendas con animales”.

