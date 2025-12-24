Bill Clinton exige la publicación completa de los archivos de Jeffrey Epstein

Esta foto sin fecha, publicada por el Departamento de Justicia de EE. UU., muestra al expresidente Bill Clinton y a Jeffrey Epstein. Credito: Departamento de Justicia de EE. UU. vía AP

WASHINGTON, 24 de diciembre de 2025.- El expresidente Bill Clinton instó al Departamento de Justicia a publicar los documentos restantes de los archivos de Epstein, afirmando que la forma en que la administración Trump ha gestionado la divulgación de información sugiere que "alguien o algo está siendo protegido", informó La Colina.

"La Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein impone al Departamento de Justicia de EE. UU. la clara obligación legal de presentar el registro completo que el público exige y merece", escribió el portavoz de Clinton, Ángel Ureña, en un comunicado.

"Sin embargo, lo que el Departamento de Justicia ha publicado hasta ahora, y la forma en que lo hizo, deja algo claro: alguien o algo está siendo protegido. No sabemos a quién, qué ni por qué".

"Pero sí sabemos esto: no necesitamos tal protección", continuó el comunicado.

El comunicado publicado el viernes pasado por el portavoz de Clinton, Ángel Ureña, se produce pocos días después de que el Departamento de Justicia publicara miles de documentos e imágenes de los archivos de Epstein, cumpliendo con el plazo de la Ley de Transparencia de Archivos de Epstein. Sin embargo, el fiscal general adjunto, Todd Blanche, anunció que publicaría los documentos restantes en las próximas semanas, para gran consternación de los representantes Thomas Massie (republicano por Kentucky) y Ro Khanna (republicano por California), impulsores del proyecto de ley.

En el lote publicado el viernes pasado, se incluyeron fotos de Clinton a bordo del jet privado de Epstein con una mujer sentada en su regazo y de Clinton tumbado en un jacuzzi con otra mujer. Los rostros de las mujeres que acompañaban a Clinton fueron censurados con un cuadrado negro. Otras fotos muestran a Clinton cenando con Epstein y la leyenda del rock Mick Jagger.