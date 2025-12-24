AN venezolana sanciona ley que castiga con 20 años de cárcel el "apoyo al bloqueo naval"

Credito: Web

24-12-25.-La Asamblea Nacional (AN) sancionó este martes, por unanimidad, la Ley para Garantizar las Libertades de Navegación y Comercio frente a la Piratería, Bloqueo y otros Actos Ilícitos Internacionales. La normativa, aprobada en segunda discusión, establece el marco legal para responder a las recientes interceptaciones de buques en costas venezolanas por parte de Estados Unidos.



Durante la sesión, el diputado Giuseppe Alessandrello presentó la propuesta con el objetivo de resguardar las operaciones comerciales del país y de sus socios internacionales. Al cierre del debate, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, formalizó el resultado de la votación: «Queda aprobada la ley por unanimidad. En consecuencia se declara sancionada la Ley de protección de las libertades de navegación y comercio contra la piratería, bloqueos y otros actos ilícitos internacionales».



El texto legal incluye severas sanciones penales y administrativas. Según el artículo 13, leído por la Secretaría, la ley castigará a quienes colaboren con las restricciones internacionales contra el comercio venezolano.



«Toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde, financie o participe en acciones de piratería, bloqueo u otros actos ilícitos internacionales contra personas jurídicas que realizan operaciones comerciales con la República y sus entidades por parte de Estados, poderes, corporaciones o personas extranjeras serán sancionadas con prisión de 15 a 20 años», dicta la norma.



Además de las penas de cárcel, el instrumento jurídico estipula multas calculadas entre 100.000 y un millón de veces el tipo de cambio de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV). La ley también faculta al Estado para aplicar la Ley de Extinción de Dominio, lo que permite la incautación de bienes a los sancionados.

