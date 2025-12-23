Juez ordena al gobierno de Donald Trump presentar plan para devolver a Estados Unidos a venezolanos enviados a la prisión CECOT en El Salvador

Ordenó a la administración Trump tomar medidas para garantizar el debido proceso a los venezolanos deportados a El Salvador en marzo. Crédito... Credito: Valerie Plesch/Bloomberg

o darles audiencias

23 de diciembre de 2025.-El lunes, un juez federal dio al gobierno de Trump dos semanas para presentar un plan para devolver a Estados Unidos a un grupo de hombres venezolanos que estuvieron recluidos en una conocida prisión salvadoreña, o para otorgarles una audiencia donde puedan impugnar las acusaciones de pertenencia a pandillas, Informó Camilo Montoya-Galvez para CBSNoticias.

El juez federal de distrito James Boasberg emitió la orden tras determinar que a 137 hombres venezolanos deportados a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 y recluidos en la infame megaprisión CECOT se les había negado el debido proceso. Boasberg determinó que los hombres estuvieron bajo custodia legal de Estados Unidos durante los meses que pasaron detenidos en CECOT y que se les debería haber dado la oportunidad de impugnar las acusaciones del gobierno de Trump de que eran pandilleros.

"En cuanto al fondo, el Tribunal concluye que a este grupo se le negó el debido proceso y, por lo tanto, exigirá al gobierno que facilite su acceso a dicha audiencia. Nuestra ley no exige menos", escribió Boasberg en su opinión el lunes.

El grupo de 137 hombres que podría beneficiarse de la sentencia es un subgrupo de los más de 200 deportados venezolanos enviados a CECOT en marzo, algunos de los cuales fueron deportados a El Salvador bajo los procedimientos migratorios tradicionales. Todos los venezolanos retenidos en CECOT fueron liberados este verano y regresaron a Venezuela como parte de un intercambio de prisioneros negociado por Estados Unidos.

Boasberg afirmó que el gobierno estadounidense podría cumplir con su orden permitiendo que los hombres regresaran a Estados Unidos o, de lo contrario, ofreciéndoles una audiencia. El gobierno, escribió, podría "teóricamente ofrecer a los demandantes una audiencia sin devolverlos a Estados Unidos, siempre y cuando dicha audiencia cumpla con los requisitos del debido proceso".