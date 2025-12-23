Cicpc incautó 11 kilogramos de presunta marihuana en Anzoátegui

23 de diciembre de 2025.-El Cuerpo de Investigación Científica, Penales y Criminalística (Cicpc), incautó 22 envoltorios contentivos de restos vegetales de presunta droga, denominada marihuana con un peso aproximado de 11,670 kilogramos, mientras realizaban labores de inteligencia y chequeo rutinario a vehículos que desembarcan del ferry La Restinga, proveniente de Puerto la Cruz, estado Anzoátegui.

Durante sus labores, inspeccionaron el vehículo observaron desperfectos en las tapas de las puertas, lo que alertó a los funcionarios, logrando está incautación quienes pertenecen a la Coordinación de Investigaciones Contra Drogas de la Delegación Municipal Punta de Piedras.

Además, se incautó el vehículo en donde se trasladaba la droga y dos teléfonos celulares, que se mantienen como evidencia de interés criminalístico. Los detenidos fueron puestos a la orden de la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta, según lo contemplado en la Ley Orgánica de Drogas.

Estas políticas forman parte de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, que mantiene el Gobierno Revolucionario liderado por el Presidente Nicolás Maduro Moros, como parte del fortalecimiento de la seguridad y la paz ciudadana en todo el territorio nacional.